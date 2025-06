Izzott a levegő a Hír TV stúdiójában: atombombaként robbant Nagy Attila Tibor beszólása

Élénk vita alakult ki a Hír TV Csörte című műsorában. A legfontosabb téma Ukrajna uniós csatlakozása volt. „Zelenszkij elnök úr belénk állt, mert a magyarok nem akarnak meghalni Ukrajnáért” – fogalmazott még korábban Orbán Viktor a közösségi oldalán. A kormányfő úgy fogalmazott:

nem akarjuk, hogy a gyerekeink a frontról koporsóban jöjjenek vissza, és hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen!”

A jelek szerint a Csörte vendégei közül nem mindenki gondolja ezt teljesen így. Nagy Attila Tibor a kérdés kapcsán így fogalmazott Facebook-oldalán: „a kormány azokhoz a magyarországi választópolgárokhoz szól, akik nem szeretik Ukrajnát, az ő segítségükkel kívánja a Fidesz iránti szimpátiát megtartani, hívtam fel a figyelmet a Csörtében. Pedig inkább tompítani kellene a magyar és az ukrán állam közötti feszültséget” – fogalmazott a politikai elemző.

Szijjártó Péter véleménye a helyzetről

Szijjártó Péter a Mandinernek is beszélt a magyar–ukrán kapcsolatokról. „Négy ukrán külügyminiszterrel dolgoztam együtt, vagy legalábbis tárgyaltam. Szerintem negyvenszer biztosan összeültünk bizonyos helyeken, időszakokban és formátumokban. És folyamatosan hülyének néztek minket, mint ahogy most Zelenszkij elnök úr is játssza itt magát, amikor azt mondja, hogy ők nagyon szeretnének jó viszonyt.

Annyiszor ment fel bennem a pumpa emiatt, hogy annak a számát már nem tudom.

Mi vettük el a magyarországi ukránok jogait? Nem. Ők vették el az Ukrajnában élő magyarok jogait. Ezt mi vissza tudjuk adni? Nem. Ki tudja visszaadni? Ők tudják visszaadni. Ezerszer elmondtuk, semmi extrát nem kérünk, semmi pluszt nem kérünk. Volt a kárpátaljai magyaroknak egy bizonyos joga, jogrendszere 2015-ig. Ez semmifajta fenyegetést nem jelentett az ukrán államra, az ukrán népre.

Adják azt vissza.

Semmit többet, csak amivel 2015-ig rendelkeztek a kárpátaljai magyarok, és akkor megteremtik a lehetőséget arra, hogy legyen köztünk egy normális együttműködés” – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.