„Már egy évvel ezelőtt is rémisztő képest festett az ukrán helyzetről a nemzetközi GITOC szervezet jelentése. A drogok elöntik a frontot, és komoly hatással vannak a hátországra is. Két részes anyagunkban az ukrán helyzetet vázoljuk, hogy tisztuljon ezzel is a kép, és Ukrajna EU tagságáról tudjunk dönteni.

...

Nemrég írtunk arról, hogy hazánkban is elfogtak ukrán nemzetiségű drogdílereket.

Nos, ez nem csoda, hiszen a háború okozta káoszt előszeretettel használja ki az ukrán szervezett alvilág. Amelynek egyik legfőbb bevételi forrása a drogkereskedelem. 2021 és 2023 között Ukrajnában a szintetikus drogpiac GITOC OCIndex értéke 3,50-ről 8,0ra ugrott – ez az egész kontinensen egyedülálló, 4,50 pontos emelkedés, miközben Európában átlagosan csupán 0,40 pontot nőtt ugyanebben az időszakban. Míg a heroinnak és a kokainnak visszaesett a piaci részesedése (a heroin–kokain piaci értéke 2021 óta jelentősen csökkent Ukrajnában), a kannabisz domináns pozícióba került.

Ehhez több tényező is hozzájárul. Egyrészről az elszegényedett országban a kokain már messze csak az elit drogja, viszont az elit nagyrésze már nem Ukrajnában él. Másrészről hozzájárul

az ukrán droglegalizációs törvény, amely a marihuánát »orvosi« célra, azaz stresszkezelésre engedi használni,

és a stressz objektíven ellenőrizhetetlen fogalom, ráadásul egy háborúban álló országban ki az, aki nincs stressz hatás alatt.

...

És, hogy miért ilyen könnyen terjednek a drogok Ukrajnában? A háborús helyzet miatt kevesebb ellenőrzés zajlik a frontvonalon, ahol a katonák jobb fizetőképes keresletet és koncentrált elérhetőséget jelentenek a kereskedők számára. A Telegram-on keresztüli értékesítés felfutott, sőt a kereskedők komoly ügyfélszolgálatot és panaszügyintézést is működtetnek. A drogkartellek »konyhai« mikro-laborokat hoznak létre a frontvonal közelében, hogy csökkentsék a szállítás kockázatát. A jelentés szerint a Khimprom széleskörű védelmet élvez magas rangú tiszteknél, akik megengedőek vagy közreműködnek az értékesítésben.”

Nyitóképünk: Getty Images / Jeffrey Coolidge