Érdemes figyelni a felvonulóinak: kvázi fizetős lesz a szombati Pride

Molnár Csaba, a DK EP képviselője igazán gavallér feleségéhez, Kinga asszonyhoz. Kávézás helyett meghívta, hogy együtt menjenek ki a Pride-ra. Nyilván ez jó buli, pénzbe nem kerül, hacsak nem Molnár Pride-jelmezben, bőrpántos tangában, Kinga asszony pedig szivárvány színű fürdöruhában vonul végig Budapest belvárosán. Ekkor ugyanis nagy esélyük van rá, hogy a rendőrség megbírságolja őket.

A bíróság ugyanis jogerősen betiltotta a Pride-ot, a rendőrség pedig nem adott engedélyt a megszervezésére.

Tehát aki feltűnően meztelenkedik, netán az azonos nemű párok csókolóznak a menet közben, akiken a gyerekek nyilván nagyra kerekedett szemmel fogják kérdezni a szülőktől, hogy ez most micsoda? Pistike ugyanis a szomszéd Zsuzsikát is félve puszilta meg a múltkor, de az, hogy Józsikával is közelebbi kapcsolatot ápoljon, az eszébe sem jutott. Sőt, hallott arról a könyvről is, amit Bódis Kriszta, a Tisza párt aktivistája követett el, s amelynek gyomorforgató címe Csipke Józsika.

Az a durva, hogy a Pride szervezői azt harsogják, hogy a felvonulás nem sérti a gyülekezési jogot. Igaz, azzal nincs is semmi baj. Annál inkább a gyermekvédelmi törvénnyel. A Pride lényegében nem más, mint egy bujtatott propaganda.

Arra szolgál, hogy az identitás bizonyos kérdéseit megváltoztassa a gyerekek esetében. A gendervitában például tíz professzor jelentette ki, hogy a környezeti ingerek nem befolyásolják a nemi identitás kérdéseit. Két professzor vétója szerint viszont ez nem igaz: szerintük kétharmad részben befolyásolhatóak a nemi identitás és a szexuális orientáció kérdései.

Hal Melinda pszichológus szerint arról is szó van, hogy a Pride-on előforduló számos gusztustalan látvány, inger valakit esetleg összezavar, szorongással tölti el. 18 év alatti gyerekek esetében ugyanis az ideg- és érzelmi rendszer még nem feltétlenül olyan fejlettségű, ahogyan a szimbolikus gondolkodás sem.

A Pride-on pedig nem kizárólag fekete és fehér területen jelenik meg a szexualitás, hanem akár obszcén helyzetekben. Vagy olyan helyzetekben, ahol egyszerre erőszak és szexualitás is jelen van akár öltözék, például bőrszerelés formájában, hiányos ruházattal, kipeckelt szájjal, korbáccsal, akár láncon vezetett emberek formájában. Ez mind egyértelműen egyszerre szexuális és erőszakos ingerlés. A szakirodalom kiemeli, hogy az erőszak és a szex egyszerre való megjelenése lövedékszerű ingerlést nyújt az idegrendszer számára, ami nagyon erős behatás és a nemi identitást elbizonytalanító tényez.

Aki tehát megnyugtatja magát, hogy a gyülekezési törvény nem sérül ma délután, az a legdurvább merényletet követi el a gyerekek ellen. Éppen azt tagadja, amit a kormány, a bíróság a rendőrség egyáltalán nem öncélúan, hanem a gyermekvédelmi törvény rendelkezéseit követve a gyerekeink védelmében előír.

Ezt csinálja Molnár Csaba és felesége is. Hiába lépett le a színről Gyurcsány Ferenc gonosz, Csipke Józsikás-szelleme, az LMBTQ-jogok folyamatos, párt általi támogatása nagyon is megmaradt.

Azt írja pimasz gúnyolódással Molnár Csaba a Facebookon, hogy „Nyugodtan spóroljanak az arcfelismerő kamerákkal, a megfigyelőkocsikkal, a titkosrendőrökkel: mi tuti ott leszünk, mi tuti, hogy megsértjük Orbán “törvényét”. Szóval nyugodtan küldjék a büntetést! Alig várjuk, hogy ne fizessük be.”

A hergelés tehát ezen a ponton is folyamatos.

Egyébként a helyszínen kiszabott bírság 6500-65 000 forint között lehet. Ha valaki nem először követ el szabálysértést, akkor 90 000 forintig terjedhet. Utólag, levélben 6500-200 000 forint közötti pénzbírságot szabhatnak ki. A pontos összeget a szabálysértés súlya, a megbírságolt személy által az elmúlt két évben esetlegesen elkövetett korábbi szabálysértés, valamint az anyagi, szociális helyzetének a figyelembevételével határozzák meg. 14-18 év közötti fiatalokra enyhébb szabályok vonatkoznak, mint a felnőttekre. Fiatalkorú esetén a pénzbírság maximális összege 65 000 forint lehet, míg felnőttek esetén 200 000 forint.

A Mandiner hírei szerint az így befolyt bírságot a kormány a gyermekvédelemre fordítja.

Hát akkor hajrá rendőrök. Mindent bele. Mindent törvénysértésből szármaró bírság forintja a legjobb helyre kerül.

Bárcsak ne kellene senkit megbírságolni. Bárcsak maradna el a Pride.

A többségi magyaroknak sajnos ilyen szerencséjük nem lesz ma délután. Csak nehogy feltűnjön a sorok között a Reszkessetek betörők találékony rosszcsontja, Kevinje. Ő biztosan ki tudna valamit találni a nyugalom érdekében...

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala