Eláraszthatják hazánkat az Ukrajnából érkező olcsó, kétes eredetű drogok

Miközben Európa figyelme az orosz–ukrán háború humanitárius és diplomáciai vetületeire irányul, egy kevésbé látható, de súlyosbodó válság bontakozik ki a háttérben: a szintetikus drogok elterjedése Ukrajnában – írja a Magyar Nemzet. A Drogkutató Intézet (DKI) szerint a helyzet riasztó, hiszen a laboratóriumokban olcsón előállítható kábítószerek nemcsak az ukrán belső piacot árasztják el, hanem könnyedén átszivárognak a határokon is –

különösen Európa keleti államait, így Magyarországot is veszélyeztetve.

A Magyar Nemzet kifejti, hogy a 2024-es adatok alapján Ukrajna szintetikus droghasználati mutatói két év alatt négy és fél ponttal emelkedtek – ez a növekedés nemcsak regionálisan, hanem globálisan is kiemelkedő, míg Európa átlaga csupán 0,4 ponttal nőtt ugyanezen időszak alatt.

A konfliktus okozta állami instabilitás, a megszűnő hatósági ellenőrzés és a lakosság kiszolgáltatottsága ideális terepet kínál a szervezett bűnözés számára.

A szintetikus drogok – különösen az amfetaminszármazékok és dizájnerdrogok – előállítása gyors, olcsó és könnyen rejtve tartható.

A portál szerint a háborús környezet tovább súlyosbítja a problémát: a frontra kerülő katonák közül sokan már eleve droghasználók, akiket nem szűrnek megfelelően, az extrém stressz pedig újabb függőségeket szül. A kábítószerek iránti keresletet az online térben, például a Telegramon szerveződő bűnözői hálózatok szolgálják ki, korszerű és decentralizált logisztikai megoldásokkal.

A drogkereskedelem új, rugalmas modellje lehetővé teszi, hogy kis mennyiségeket szállítsanak elzárt, vidéki célpontokra, ahol tárolják, majd továbbadják azokat.

Ez a rendszer hatékonyan kikerüli a hatóságokat, ezért nehezen felszámolható. A Magyar Nemzet azt is megjegyzil hogy egyre több jel utal arra is, hogy a drogkereskedelem egyes szereplői összefonódtak az ukrán politikai és katonai elit bizonyos köreivel, ami tovább nehezíti a beavatkozást.

Magyarország számára a közelség miatt különösen nagy a kockázat.

Ha az ukrán drogpiac jelenlegi állapotában integrálódna az EU-ba, az nemcsak közegészségügyi, de társadalmi és biztonsági szempontból is súlyos következményekkel járhat. A DKI szerint az ukrán uniós csatlakozásnak ezen aspektusát is komolyan kellene venni, hiszen nemcsak lehetőségeket, hanem veszélyeket is rejt magában.