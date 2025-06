Hivatalos: olyan rakétarendszer települ Budapest védelmére, amivel az oroszok sem bírnak el

Magyarország fővárosa védtelen: de most olyan védelmet kaphat, mint Kijev

Budapesten az 1990-es évek óta nincsen légvédelmi alakulat, amely védené a fővárost. Az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred és annak jogelődjei 1997 óta Győrben diszlokálnak, és a rakétaezrednek jelenleg nincsen alegysége Budapesten. Korábban a 11., illetve a 104. Honi Légvédelmi Tüzérezred biztosította a főváros védelmét szovjet eredetű Sz–75 és Sz–125 Nyeva-rendszerekkel.

Hogy honnan a hivatalos megerősítés? A Pápai Médiacentrum, június 12-ei YouTube-videójában, Toborzás címmel, két vendég volt jelen. Egyikük Matyi Tibor Mihály ezredes, a 205. légvédelmi rakétaezred alakulat parancsnoka, illetve Soós Gyula alezredes, a 15. hadkiegészítő és toborzóiroda vezetője. Ebben a videóban hangzik el, a rakétaezred parancsnokától a következő: „Az ezredünk, a Magyar Honvédség egyetlen légvédelmi rakéta fegyvenemi alakulata. Ugye jelen pillanatban Győr helyőrségben van az összes technikai eszközünk, de egyébként ez a közeljövőben változik, és egy-egy üteget Budapestre fogunk telepíteni – fogalmazott Matyi Tibor Mihály. – Oda is várjuk a jelentkezőket, tehát mindjárt itt egy picit korrigálnék is, tehát nem csak Győrbe várjuk a jelentkezőket, hanem Budapestre is lehet jelentkezni.”

Az újonnan megvásárolt NASAMS–3 rendszerből 2023-ban érkezett meg az első készlet Magyarországra, az elért adatok szerint 6+1 üteget szerzett be hazánk rövid‑ és középhatótávolságú, hálózatalapú, földi légvédelmi rakétarendszerből. Egy ütegen belül több indító is található; azok, a hálózatalapú kommunikációnak köszönhetően, széttelepíthetők nagy távolságra. A NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) rendszeresítésével

sokszorosára nő az oltalmazható terület nagysága, ugyancsak sokszorosára emelkedik az egyidejűleg megsemmisíthető célok száma: legyen szó drónokról, csapásmérő robotrepülőgépekről, rakétákról, harci helikopterekről vagy repülőgépekről.

A norvég Kongsberg és az amerikai Raytheon által közösen kifejlesztett NASAMS–3 már nem kizárólag az első generációs AIM‑120 AMRAAM (Advanced Medium‑Range Air‑to‑Air Missile) típusú lég‑lég rakétákat kezeli, de továbbfejlesztett változataikat is. A legfontosabb típusok:

AIM‑120 AMRAAM – alapvető közepes hatótávolságú lég‑lég rakéta

AMRAAM‑ER – meghosszabbított hatótávolságú variáns, amelyet a NASAMS–3 egységekhez igazítottak

AIM‑9X Sidewinder Block II – rövid hatótávolságú légvédelmi rakéta, kiegészítő védelmi réteget alkot

