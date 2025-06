Bencsik Gábor: „A Magyar Péter-jelenségre nem az a jó válasz, amit Menczer Tamás ad, hanem amit Lázár János és most Takács Péter”

„Végre! Gratulálok Takács Péternek. Ilyen vitákra volna szükség, ilyenekből válna világossá, milyen mérhetetlenül üres, demagóg, felületes, hazug az egész Magyar Péter párt, bármelyik klónját küldi is” – fogalmazott Bencsik Gábor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. Ismert, hétfőn este az ATV Egyenes beszéd című műsorában vitázott Takács Péter egészségügyi államtitkár Kulja Andrással, a Tisza Párt EP-képviselőjével. Kulja finoman szólva sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, még a Tisza-szimpatizánsok is nagy számban akadtak ki a párt „szakpolitikusának” felkészületlenségén, a vita után több orgánum is arról írt, hogy az államtitkár „felmosta a padlót” Magyar Péter emberével.