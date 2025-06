A MÁV cáfolta Vitézy állításait: nem tüntetik el a késő vonatokat

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője közösségi oldalán azt állította, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter utasításba adta a MÁV-nak, hogy a 40–60 percet késő vonatokat tüntessék el a vonatinformációs rendszerből és az applikációból. Állítása szerint ezzel a MÁV a késésvisszatérítési rendszert próbálja kijátszani.

A MÁV sajtóosztálya határozottan cáfolta Vitézy állításait: „Hazugság! Abból is a vasutasokat sértőbb fajta. A vonatok átszámozása (amire egyébként ma mindösszesen 3 járat esetében került sor, az ilyen esetekben bevett gyakorlatnak megfelelően) semmilyen módon nem befolyásolja a késési statisztikát, és így a késési biztosítást sem. Minden 20 percnél többet késő vonat és minden egyes elmaradó, kényszerűségből törölt vagy átszámozott vonat esetén is érvényes a kompenzáció: kérdés nélkül visszajár a jegyár 50 százaléka. Most is!”

A vasúttársaság szomorúnak nevezte, hogy „a politikai támadások most már a munkájukat végző vasutasokat is elérték”, és hangsúlyozta, hogy a késéseket nem elrejteni, hanem megszüntetni igyekeznek.

Kérjük a politikusokat, hogy legalább vonatszámokból ne csináljanak politikát. Nincs bennük”

– tették hozzá.

A pünkösdi hétvége súlyos fennakadásai után Lázár János teljes kártérítést rendelt el az érintett utasoknak, és a MÁV 300 klímás autóbuszt állított készenlétbe. A miniszter emellett bejelentette, hogy a Siemens addig nem kap újabb megrendelést, amíg ki nem javítja a balatoni fővonal hibáit.

