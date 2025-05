Tudtuk azt is – nemcsak mi, civilek, hanem bárki, aki nyitott szemmel, és némi fantáziába oltott realitásérzékkel jár-kel a világban –, hogy a végjáték csúnya lesz. És hogy a »csúnya« nem annyit tesz, hogy járhat Menczer Tamás mosdatlan szája, ahogy ereje – és a Karmelitából érkező napi memó – bírja.

A »csúnya« azt jelenti, hogy Pussy Riot, hogy Navalnij, hogy Ukrajna. Amitől Putyin nem fázik, attól Orbán sem fog. Akár messze tovább, mint ameddig a (saját) takarója ér.

Orbán azt mondta, addig maradunk az Unióban, amíg ő úgy érzi. Hazudott persze, mert addig, amíg Putyin úgy érzi.

»Point of no return« – mondja a művelt angol, mondja a modoros magyar. Bizony van, ahonnan nincs visszafordulás. És a poloskázás arról szólt, hogy Orbán (Putyin) nem is akarja, hogy legyen. A fidesz nem fog hirtelen (de lassan, lépésről lépésre sem) megjófejülni, előre pedig csak az van, amit a civilek tíz éve harsognak. Hogy gyerekek, itt nincs mese, putyini Oroszország készül. Hát, már nem csak készül.

Tudtuk, hogy a végjáték csúnya lesz. De ahhoz, hogy igazán csúnya legyen, egyelőre talán mi is kellünk. Az most a feladat, hogy ezt megakadályozzuk.

Nem az, hogy »vér folyjon Budapest utcáin«, ahogy attól évek óta annyian rettegünk.

Tehát.

* Ne üljetek fel az erőszakszervezetek elleni provokációnak

* Ne hagyjátok, hogy a hatalom elhallgattassa azokat, akiket érdekében áll elhallgattatni. A civilek támogatása még inkább a jövőbe helyezett befektetés, mint eddig bármikor.

* Ne üljetek fel a provokációnak. Semmilyen formában.

Vége van, és ezt ők is tudják. De nem fognak szépen levonulni a pástról. Erre készüljetek.”