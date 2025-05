Újabb konzervatív nagyágyút jelentettek be: Dave Rubin a CPAC Hungary színpadán!

Politikai kommentátor, a The Rubin Report műsorvezetője. Szakterülete: woke. 1998-ban szerzett politológus diplomát a New York-i Binghamton egyetemen, majd stand-up karrierbe kezdett. 2012-ben kezdett politikai kommentátor karrierbe, 2015-ben hozta létre a saját műsorát The Rubin Report néven. Fiatalon progresszívként hivatkozott magára, véleményét a 2015-ös párizsi terrortámadásra adott baloldali reakciók és a szólásszabadság visszaszorulása változtatta meg, ekkor klasszikus liberálisként jellemezte magát. 2021-ben egy podcast beszélgetésben úgy nyilatkozott, hogy „Annak, hogy most azt mondjam, hogy nem vagyok konzervatív, nincs igazán értelme.” és a progresszivizmust mentális betegségként írta le.

2019-ben létrehozta a locals.com előfizetéses platformot, amely függetlenséget biztosított a tartalomgyártóknak a nagy közösségi média platformokkal szemben. A locals.com-nak gyorsan több 10 millió felhasználója lett, 2021-ben a Rumble vásárolta meg. Első könyve 2020-ban jelent meg Don't Burn This Book: Thinking for Yourself in an Age of Unreason címmel, második könyvét, amely a Don't Burn This Country: Surviving and Thriving in Our Woke Dystopia címet viseli 2022-ben adták ki. Férjével 2015-ben házasodtak össze, két gyereket nevelnek Miami-ban.