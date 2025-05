„Mivel Romániában több mint egymillió magyar él, a román elnökválasztás Magyarországon is politikai vihart kavart, különösen annak fényében, hogy az első forduló győztese és a felmérések szerint a második forduló esélyese a magyarellenességéről ismert AUR nevű párt vezetője, George Simion. Egy kicsit hosszabb elemzés a témában:

A május 18-án tartandó második fordulóba Nicușor Dan bukaresti polgármester jutott be George Simion kihívójaként, ami az erdélyi magyarokat képviselő RMDSZ számára kifejezetten kellemetlen forgatókönyv, hiszen az általuk támogatott Crin Antonescu kiesett az első fordulóban, miután a román mellett a magyar közösségben sem váltott ki egyöntetű támogatást, és alacsony is volt a magyar megyékben a részvétel.

Ha a felmérésekre rácáfolva mégis Nicușor Dan nyeri a választást, akkor az RMDSZ megfogalmazása szerint a kisebbik rossz nyer. Ugyanakkor, ha George Simion, akkor fontos fordulat jön a román politikában, amihez a magyar kormánynak is valahogyan viszonyulnia kell, hiszen az anyaország számára is fontos, hogy az erdélyi magyarok jövője biztosított legyen.

Mit tehet ebben a helyzetben az erdélyi magyarokat évtizedek óta támogató Orbán Viktor és a magyar kormány?

Vagy elkezdi támadni George Simiont – ahogyan azt több ellenzéki pártvezető is tette –, vagy felelős módon gondolkodva megpróbál vele kiegyezni. Ha az első utat választja, akkor az az erdélyi magyarok számára beláthatatlan következményekkel járna, hiszen egy, a magyar kormánnyal hadakozó román elnök rengeteg problémát tudna nekik okozni. A második esetben ugyanakkor megmarad a remény arra, hogy a magyar-román viszony nem romlik meg, és sikerül garanciákat elérni az erdélyi magyarok számára is.

Meglátásom szerint a mindenkori magyar kormánynak kutya kötelessége minden lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy a szomszédos országokkal a lehető legjobb viszonyt ápolja, főleg akkor, ha nagyszámú magyar kisebbség él ott.

Pár évtizede például el sem tudtuk volna képzelni, hogy Szerbiával jó, sőt baráti viszony lehet, és ma az van. A szlovák Robert Fico a magyarellenességéről volt híres, ma pedig az egyik fontos szövetségesünk az EU-ban. Van tehát több példa is arra, hogy a közös érdekek felismerésével rendezni lehet a kapcsolatokat, és a magyarellenességről le lehet szoktatni őket. Ukrajna esetében is rengeteg ilyen próbálkozást tett a magyar kormány: tavaly januárban például Szijjártó Péter egy 11 pontos magyar javaslattal érkezett Ungvárra, ahol az ukrán külügyminiszterrel és az ukrán elnöki hivatal vezetőjével tárgyalt a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség jogairól is. Sajnos a jelenlegi ukrán kormányra azonban nem lehetett számítani; a viszony továbbra is kifejezetten ellenséges maradt.

Összefoglalva: ha jövő vasárnap George Simion nyer, az erdélyi magyarok érdekében a magyar kormánynak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a román-magyar viszony ne mérgesedjen el, és a magyar nemzeti kisebbséget semmilyen negatív következmény ne érje. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az erdélyi magyarokat képviselő RMDSZ ne rázhatná a vészcsengőt és ne kampányolhatna George Simion ellen. Nekik pontosan ez a dolguk. Ezt azonban a magyar kormány nem teheti meg, mert azzal az AUR jelöltjének esetleges győzelme esetén éppen az erdélyi magyaroknak ártana.

Ezért is felelőtlen az a viselkedés, amit ebben a témában Magyar Péter képvisel, aki még ebben az ügyben is csak kicsinyes politikai hasznot lát és valójában magasról tesz az erdélyi magyarokra...”