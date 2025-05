Pünkösdi roham a szállodákban: meglepő, de nem a Balaton lett a favorit

A pünkösdi hosszú hétvége szállodai foglalásai vegyes képet mutatnak, egyes helyeken már közel telt ház van, máshol viszont még bőven akadnak szabad szobák – közölte a Világgazdaság érdeklődésére Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke. Hozzátette, hogy a magyarokra jellemző „last minute” foglalások miatt az adatok folyamatosan változnak, de a júniusi előfoglalások alapján hasonló képet várnak, mint húsvétkor.

A lap szerint a legnépszerűbbek most is a 4–5 csillagos hotelek, különösen a fürdővárosokban, valamint a Balaton térségében. Sárvár, Hajdúszoboszló, a főváros és a Balaton nagyobb települései – például Siófok, Balatonfüred, Keszthely – kiemelkedő foglaltságot mutatnak. Budapesten például már most 85 százalékos telítettséggel számolnak a hosszú hétvégére.

A Balaton mellett az észak-magyarországi régiók is erősen teljesítenek, ahol 65–70 százalék körüli júniusi foglaltság látszik.

A vendégek döntő többsége 2 éjszakára tervez, jellemzően péntek–szombatra vagy szombat–vasárnapra. A foglalási ablak jelentősen lerövidült: ma már a legtöbben csak néhány nappal az utazás előtt választanak szállást. Ezt erősítette meg Kelemen Lili, a Szallas.hu szóvivője is, aki szerint idén kiemelkedően magas a last minute foglalások aránya, és a kereslet továbbra is nő.

A Szallas.hu adatai alapján Gyula vezeti az országos foglalási listát, ahol 33 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak, mint a második helyen álló Siófokon. Eger lett a harmadik legkeresettebb célpont. A május közepéig beérkezett foglalásoknál a vendégek 80 százaléka online fizetett, 29 százalékuk pedig SZÉP-kártyát használt az előleg rendezéséhez.

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

***