Orbán Viktor és az európai jobboldal: így lett a magyar miniszterelnök a konzervatívok vezéralakja!

Az elmúlt évek pontosan rámutattak: Donald Trump és a „MAGA-mozgalom” (Make America Great Again – Tegyük ismét naggyá Amerikát) példaképnek tekint Orbán Viktorra, aki Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő vezetőjeként továbbra is élvezi a magyarok többségének támogatását. Az Egyesült Államok republikánus elnöke a megnyilvánulásai során a migráció, a hagyományos értékek vagy a vallási közösségek tiszteletben tartása tekintetében is sűrűn idéz hazánk kormányfőjétől, aki a világpolitikában igazi példakép – és egyre több követőre talál.

Európában komoly változások történtek az elmúlt időszakban: ezt mutatják a jobboldali pártok eredményei többek között a portugáliai, a lengyelországi és a romániai választásokon is, amelyek rávilágítanak a patrióta mozgalmak növekvő befolyására a kontinensen – írja összegzésében a The Brussels Times.

Portugália: a jobboldali Chega („Elég”) formáció először lépte át a 20 százalékos határt az előrehozott választásokon, amelyeket a leköszönő, mérsékelt jobboldali koalíció nyert meg (abszolút többség nélkül). A Chega eredménye fenyegető a Szocialista Pártra, mint a fő ellenzéki erőre.

Lengyelország: az Európa-párti Varsó polgármestere, Rafal Trzaskowski és a nacionalista történész, Karol Nawrocki, akiket a jobboldali populista Jog és Igazságosság Pártja, a PiS támogat, rendkívül kiegyensúlyozottan, fej fej mellett áll az elnökválasztás első fordulóját követően.

Románia: George Simion a május 4-i első forduló után szoros küzdelemben maradt le az elnökké választásról, végül kikapott Bukarest centrista polgármesterétől, az EU-párti Nicusor Dantól.

Németország: az Alternatíva Németországért (AfD) a februári törvényhozási választásokon megduplázta korábbi szavazatait, 20,8 százalékkal zárt, de lemaradt a Friedrich Merz vezette kereszténydemokratáktól, akik koalíciós kormányt alakítottak a Szociáldemokratákkal (SPD). Merzet május 6-án megválasztották kancellárnak.

Belgium: a szélsőjobboldali Vlaams Belang (VB) párt növelte képviseletét a 2024-es választásokon, mind a flamand parlamentben, mind a szövetségi szinten helyeket szerezve, és 20 törvényhozóval a Kamara legnagyobb ellenzéki csoportjává vált.

Egyesült Királyság: a Nigel Farage vezette bevándorlásellenes Reform UK párt a 2024-es választásokon a szavazatok mintegy 14 százalékát szerezte meg.