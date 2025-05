Minimobil a szalámiban – nem ismer határokat az elítéltek hozzátartozóinak fantáziája

Miután a biztonsági kamera rögzítette, gyorsan lebukott az a hozzátartozó, aki a Balassagyarmati Fegyház és Börtön egyik családi látogatófogadása során egy mobiltelefont adott át a fogvatartottnak a látogatótérben elhelyezett plexifal fölött – adta hírül múlt héten a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP). Az érintett fogvatartott ellen fegyelmi eljárás indult – ezzel a kedvezményeit és a családi látogatófogadás lehetőségét elveszítette –, a hozzátartozó felelősségét pedig a rendőrség vizsgálja büntetés-végrehajtási (bv.) intézet rendjének megzavarása miatt.

Az eset kapcsán megkerestük a BvOP-t, hogy mennyi ilyen esetet regisztrálnak, illetve melyek a leggyakoribb tiltott tárgyak, amelyeket megpróbálnak becsempészni egy elítéltnek.

A BvoP elöljáróban leszögezte, hogy tiltott tárgynak minősül minden olyan eszköz, anyag, szer, melynek a bv.-szerv területére történő illegális bekerülése, fogvatartottak által történő engedély nélküli birtoklása, felhasználása, alkalmazása közvetetten vagy közvetlenül veszélyezteti a fogvatartás biztonságát.

A leggyakrabban mobiltelefonokat és kábítószergyanús anyagokat próbálnak bejuttatni a fogvatartottakhoz.

A mobiltelefonok között is a minimobilok a legjellemzőbbek. Ezek az eszközök az átlagos telefonokhoz képest sokkal kisebbek és sokkal kevesebb fém-tartalmuk van, így könnyebben lehet elrejteni őket, népszerűségük is ebből adódik. A „csempészmobilok” jellemzően alig nagyobbak, mint egy átlagos öngyújtó, így könnyen elrejthetőek. Volt már rá példa, hogy

a fogvatartott kedvenc szalámijába dugták el, de az intézetekben olyan esetekkel is találkoztak, hogy öblítőkbe rejtették a kisméretű mobiltelefonokat.

A kábítószergyanús anyagokat tekintve a legnépszerűbbek a bódító szerrel átitatott papírok és a legkülönfélébb teljesítményfokozó szerek, amelyek bejuttatására a hozzátartozók találékonysága szintén nem ismer határokat.

A biztonsági intézkedéseknek köszönhetően ugyanakkor egyre hatékonyabban tudják kiszűrni ezeket a tiltott tárgyakat: míg 2016-ban 1 459 tiltott mobiltelefont füleltek le a bv. munkatársai, ez a szám 2023-ban 429, a 2024-ben pedig 513-ra csökkent a hazai börtönökben.

Kábítószergyanús anyag lefoglalására 2016-ban 311 esetben került sor, míg 2023-ban 147, tavaly pedig már csak 90 alkalommal.

A szigorú biztonsági intézkedéseknek és a hatékony felderítésnek köszönhetően egyre kevesebb esetben próbálkoznak a kapcsolattartók a rendszer kijátszásával.

A BvOP közölte: amennyiben tiltott tárgyat találnak a bv. intézetben, minden esetben alaposan megvizsgálják az eset körülményeit.

A fogvatartottat fegyelmi, indokolt esetben büntetőeljárás formájában vonják felelősségre,

de a rá vonatkozó biztonsági szabályok szigorítására, valamint a kapcsolattartás részleges korlátozására is sor kerülhet. Minden esetben megvizsgálják a hozzátartozók felelősségét is, amennyiben pedig bebizonyosodik a szándékos magatartás, úgy a bv. intézetek parancsnokai minden esetben megteszik a szükséges jogi és szakmai lépéseket is a fogvatartás biztonsága érdekében.

A balassagyarmati esetről készült felvételt itt nézheti meg:

Nyitókép: a becsempészett minimobil (Fotó BvOP Kommunikációs Főosztály)