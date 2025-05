„Menekül, de hiába! Az igazságot mindenki tudja” – ismét beszóltak Ruszin-Szendi Romulusznak (VIDEÓ)

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója nemrég Király Tamás vendége volt az Ultrhang Youtube-csatorna műsorában. A műsorvezető felidézte, hogy egészen addig, amíg Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök nem ment át a Tisza Pártba, addig a műsoruk rendszeres vendége volt. Király azt is megjegyezte a beszélgetés során, hogy mivel több nézői kérdés is érkezett hozzá, ezért azt követően is keresték, hogy szakértőként beállt Magyar Péter mögé, de mint kiderült, a Tisza Párt sajtóosztálya nem válaszolt a megkereséseikre. Erre Menczer úgy reagált, hogy ezen egyáltalán nincs meglepve, mert véleménye szerint

Ruszin-Szendi nem tudna mit mondani.

„Tehát a helyzet világos: ha Ön megkérdezné tőle, hogy »altábornagy úr, hogy volt az, hogy a NATO ülésein a világos magyar kormányzati paranccsal, utasítással és döntéssel szemben Ön Dicsőség Ukrajnának felkiáltással köszönt, és Ukrajnát képviselte, és nem Magyarországot?« Arra nem tudna ez az ember semmit mondani” – húzta alá a kormánypárti politikus.

Menczer Tamás a videóhoz kísérőszövegként még azt is hozzátette, hogy

Menekül, de hiába! Az igazságot mindenki tudja.

Ruszin-Szendi Romulusz Ukrajnát dicsőítette és képviselte Magyarország helyett!”

A vonatkozó interjúrészletet alább tekintheti meg:

