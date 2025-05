Kiberbiztonsági szakértő: Ha ezt nem csináljuk meg, a magyar társadalomnak nagyjából annyi

A 2020-ban elfogadott Nemzeti Biztonsági Stratégia, valamint a 2021-es Nemzeti Katonai Stratégia után a magyar kormány 2025 tavaszán újabb hiánypótló dokumentumot készített: megszületett Magyarország Kiberbiztonsági Stratégiája. A digitális korszakban, ahol az állam működése, a gazdaság stabilitása és az egyéni életvitel is egyre szorosabban összefonódik az online térrel, joggal merül fel a kérdés: mit jelent mindez a mindennapjainkra nézve? Milyen veszélyekkel kell szembenéznünk a kibertérben? Valóban van okunk aggodalomra – vagy épp ellenkezőleg, okunk van a bizakodásra? A stratégia jelentőségéről, a kibertér kihívásairól és a társadalom felkészítésének fontosságáról Kelemen Rolandot, a győri Széchenyi István Egyetem Modern Technológiai és Kiberbiztonsági Jogi Tanszékének vezetőjét kérdeztük.

„Edukáció nélkül nem lesz reziliens a társadalom” – fogalmazott a tanszékvezető. Ez a mondat nemcsak a magyar kiberbiztonsági stratégia egyik kulcspontját ragadja meg, hanem azt a szemléletváltást is, amelyre a digitális korszakban élő társadalmaknak szüksége van. A 2025-ben elfogadott új magyar kiberbiztonsági stratégia nem egyszerűen egy újabb technikai dokumentum, hanem egy korszakhatárt jelentő iránytű: hogyan tudja Magyarország felkészíteni a társadalmát egy olyan kibertér kihívásaira, amely már nemcsak adatokról, hanem emberekről, közösségekről, döntéshozatalról és nemzetbiztonságról szól.

Az egyetemi doncens szerint a kiberstratégia egyik legnagyobb előrelépése, hogy túllép a klasszikus hálózatbiztonság technikai megközelítésen, és felismeri: a kiberbiztonság ma már össztársadalmi kérdés. A szakértő szerint ez különösen fontos felismerés, mert a kibertér fogalma is radikálisan megváltozott.

Ez egy komplex digitális ökoszisztéma, amelyben az állam, az egyén, a gazdasági szereplők és minden társadalmi entitás részt vesz. Már rég nem csak a hardverről és a szoftverről beszélünk – ez ma már egy társadalmi tér, amelyben az emberi tényező legalább annyira meghatározó, mint a technológiai.”

A jogszabály egyik legnagyobb erénye, hogy felvállalja a szélesebb értelmezést: nemcsak a technikai támadásokkal szembeni védekezést célozza, hanem olyan jelenségeket is megjelenít, mint a dezinformáció, vagyis a kognitív biztonság kérdésköre. Bár, teszi hozzá kritikusan Kelemen, a dokumentum nem mindig fejti ki részletesen, hogy miért és hogyan kerül be a kognitív dimenzió a kiberbiztonság körébe, a jelenléte önmagában is fontos üzenet: a fenyegetések ma már a gondolkodásunkat, értékrendünket és döntéseinket is célba veszik.

Egy ilyen összetett kihívásra nem lehet kizárólag állami vagy technológiai válaszokat adni. A stratégia világosan fogalmaz: a kiberbiztonság „össztársadalmi felelősség”, amelyben az államnak kulcsszerepe van, de nem lehet egyedüli szereplő. A szakértő szerint ez a felismerés kulcsa annak, hogy valódi változás induljon el: „Nem lehet kiszemezgetni, hogy csak az államot fogják támadni, vagy csak a nagyvállalatokat. Mindenki célpont lehet, az egyéni felhasználó ugyanúgy, mint az önkormányzat vagy az iskola. Ha ebből indulunk ki, akkor a legfontosabb feladat a társadalom felkészítése – és ennek legfontosabb eszköze az edukáció.”