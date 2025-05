„Keserű Youtube-predátor lettem” – Pottyondy Edina kendőzetlen őszinteséggel vallott saját közéleti tevékenységéről

Pottyondy Edina Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt ecsetelte, hogy milyen változásokat tapasztalt saját magán, amióta elkezdett videókat készíteni. „Öt év alatt a fiatal, többé-kevésbé ártatlan és kedves kismama elvesztette a fiatalságát, a maradék ártatlanságát és a kedvességét” – fogalmazott a videóblogger, majd bevallotta, hogy úgy érzi, ő maga is

egy keserű Youtube predátor lett”

„Tegnap láttam egy őrültet, aki a forgalommal szemben kerékpározott, és egy »Orbán a sátán« transzparenst erősített a biciklijére. Sőt, még egy Bayer showba is belenéztem. Az a csávó se komplett” – fogalmazott Pottyondy, majd kifejtette: nincsenek jó érzései, hiszen

olyan indulat van a társadalomban, ami szavakkal leírhatatlan.

„Meneküljetek! Vagy színházba, vagy moziba, vagy koncertre, vagy a promiszkuitásba, de ne mérgezzétek magatokat mértéktelenül se alkohollal, se politikával, se más drogokkal” – szólította fel követőit a humorista.

A bejegyzésre Skrabski Fruzsina is reagált saját közösségi oldalán, aki több ponton is egyetértett az írással, ugyanakkor a szerző felelősségét is felvetve úgy fogalmazott: „Pottyondy Edina rengetegszer tett célkeresztet mindenféle emberekre. Az nem megy, hogy szurkálod a másikat, aztán amikor visszaharap, akkor áldozati pózba vágod magad” – írta bejegyzésében az újságíró.