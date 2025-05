Szóval pont Edina rengetegszer tett célkeresztet mindenféle emberekre, hogy tessék őket utálni, aztán mentek is a kismacskák egeret fogni… (Direkt próbálok valami kedves példát hozni. Nehogy poloskázássá fajuljon. Nem dehumanizálok. Se az egér, se a macska legyen szíves nem megsértődni!!!)

Szóval az nem megy, hogy szurkálod a másikat, aztán amikor visszaharap, akkor áldozati pózba vágod magad, vagy elcsodálkozol micsoda szurkálódások vannak a világban.

De ezt magamnak is mondom. Sokszor rebesgetem ártatlanul a pilláimat, még el is hiszem magamról, hogy én, a békeharcos mit tehetek arról, hogy az emberek egymásnak esnek.

Ilyen az internet világa, ha nem provokálsz, a kutya se vesz észre, ha provokálsz, akkor pedig hergelsz is. Volt több elhatározásom, hogy csak a jóról írok. Nem igazán sikerült. Próbálok írni a jóról is. Tessék, ez pl. jó, hogy Edina is látja: a gyűlölködés nem jó.”

