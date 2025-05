Hajtóvadászat indult a drog ellen Nógrádmegyeren, a hatások azonnal érzékelhetőek

Nógrádmegyer életében az elmúlt időszakban jelentős változások történtek a droghelyzet kezelésében. A kormánybiztos kinevezésével és a hajtóvadászat elindításával egy új korszak vette kezdetét a településen. A hatások azonnal érzékelhetőek voltak – olvasható a Drogkutató Intézet honlapján. A település polgármestere, Rácz Roland büszkeséggel számolt be azokról a pozitív változásokról, amelyek a hajtóvadászat elindulása óta történtek.

A portálon azt írják: ma már este tíz után gyakorlatilag senki sincs az utcán, ami a hajtóvadászat előtt egyáltalán nem volt jellemző. Korábban megvoltak a helyi találkozóhelyek, ahol fiatalok gyülekeztek. Ezek az összejövetelek nem egyszer a droghasználat melegágyává váltak. A legelterjedtebb szer a településen „Füst”-ként emlegetett szintetikus anyag volt, amelyet alufóliába csavarva és azt hevítve szívtak. Hatása alatt esténként zombiszerű állapotban lézengtek emberek az utcákon, számuk egy-egy éjszakán elérte akár az 5–15 főt is – mondta el a polgármester.

Ez a jelenség azonban a hajtóvadászat elindítása óta teljesen megszűnt. Már a hajtóvadászat első hetében volt példa arra, hogy valakit 48 órás őrizetbe vittek a településről. Ez erős üzenetet közvetített, és hamar érzékelhető lett a hatása: az érintettek visszahúzódtak, az utcai jelenlétük gyakorlatilag megszűnt. A szerhasználattal összefüggő, mindennaposnak számító problémák eltűntek a település életéből.

A korábbi időszakban 2–3 ember rendszeresen lopott annak érdekében, hogy kábítószerhez jusson. Ez a fajta bűnözés is teljesen eltűnt Nógrádmegyerről a hajtóvadászat beindulása óta. A változások tehát nemcsak a látványos utcai jelenlét megszűnésében érhetők tetten, hanem konkrét cselekedetek, bűncselekmények eltűnésében is – számolt be róla Rácz Roland.

A közbiztonság érezhetően javult, de a legfontosabb talán mégis az, hogy a folyamat embereket tudott visszahozni a társadalomba. Rácz Roland polgármester elmondta, hogy az egyik korábbi szerhasználó mára már közmunkásként dolgozik a településen. Két hónapja tiszta, becsületesen végzi a munkáját, és példát mutat arra, hogy a változás nemcsak elvárható, hanem elérhető is. Ez a változás nem csak egyéni siker, hanem közösségi eredmény is, amely azt bizonyítja, hogy ha a beavatkozás határozott, akkor valódi emberi sorsokat is meg lehet változtatni.

Ez az eredmény a zéró tolerancia elvének köszönhető, amely – ahogyan Nógrádmegyer példája is mutatja – egy kis település életét is képes gyökeresen átalakítani. A folyamat nem csupán a felszínről tüntette el a problémát, hanem strukturális változásokat hozott. A szigorú, de következetes intézkedések hatására a közösség újra biztonságosabb és élhetőbb lett. A helyi tapasztalat világosan rámutat, hogy a jól szervezett drogellenes fellépés valódi, kézzelfogható eredményeket hoz.

A cél egyértelmű: ezt az irányt kell országosan is követni. A végső cél pedig nem pusztán a szerhasználat visszaszorítása, hanem annak teljes megelőzése. Olyan környezet kialakítása, ahol a fiataloknak eszükbe sem jut anyaghoz nyúlni. Nógrádmegyer ma már élő példája annak, hogy a szigor nem mindig elnyomás, hanem éppen a felszabadulás lehetősége, az egyén és a közösség számára egyaránt. A településen elindult folyamat reményt adhat minden hasonló problémával küzdő közösségnek és megerősíti azt a kormányzati szándékot, hogy a drog elleni küzdelem nemcsak szükséges, de eredményes is – olvasható a portálon.

