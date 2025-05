„Gyurcsány félreállt” – özönlenek a reakciók a DK-vezér visszavonulásának hírére

Kis túlzással megrázta a magyar közvéleményt Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselőjének csütörtöki bejelentése. Mint arról lapunk is beszámolt, az ellenzéki politikus egy terjedelmes posztban arról számolt be, hogy férje és eddigi harcostársa,

Gyurcsány Ferenc lemondott a Demokratikus Koalíció (DK) elnöki és frakcióvezetői tisztségéről, valamint országgyűlési képviselői mandátumáról is.

De Dobrev arról is szólt, hogy mintegy három évtized úton arra a döntésre jutottak, hogy a magánéletben is elválnak útjaik.

Így kijelenthető, hogy 2025. május 8-án lezárult egy több mint négy évtizedes politikai korszak, amely alatt Gyurcsány KISZ-titkárból az ellenzéki politikai térfél meghatározó alakjává vált.

El kell kezdeni egy új korszakot

A bejelentés óta özönlenek a reakciók a magyar közéleti szereplőktől. Kunhalmi Ágnes, Gyurcsány Ferenc egykori párttársa közösségi oldalán úgy reagált, hogy

Gyurcsány Ferenc visszavonulásával kétségtelenül a baloldalon egy korszak lezárult”.

„De el kell kezdeni egy újat! És egy ilyen nap után a fideszes hazugsággyár már nem takarózhat se a háborúval, se Gyurcsánnyal” – tekintett előre a szocialista parlamenti képviselő.

Skrabski Fruzsina producer is kifejtette a véleményét a történtek kapcsán Facebook-oldalán. A filmes arra hívta fel a figyelmet,

jelentősen nőtt MP esélye, most, hogy Gyurcsány félreállt és ezáltal megszűnik a DK”.

„Lehet Brüsszelből megkérték, hogy tegyen egy szívességet?” – tette fel a kérdést Skrabski.

Magyar Péter berobbanása elsodorta a DK-t

Természetesen Nagy Attila Tibor politikai elemző is megszólalt a témában. Hatalmas jelentőségűnek nevezte a mai napot, mivel a magyar politika korábban meghatározó és még a mai napig is fontos szereplő döntött úgy, hogy távozik a közéletből.

Nagy arra is rámutatott, hogy Gyurcsány egykoron még a 40 százalék támogatottságú MSZP-t is vezette, miniszterelnök is volt, ugyanakkor évek óta azzal szembesült, hogy

a DK nem tud olyan kormánypárttá válni, mint egykor az MSZP volt”.

Valamint az elemző szerint a volt DK-vezérnek azzal is szembesülnie kellett, hogy nem lehet már többé kormányfő. Arról nem beszélve, hogy „tavaly Magyar Péter berobbanása elsodorta a DK-t is”, és bár a legújabb közvélemény-kutatások adnak esélyt a párt parlamentbe való bejutására, de ez is csak annyit jelent, hogy a biztos szavazók körében talán van 7-8 százaléknyi támogatottság – ismertette Nagy Attila Tibor.

Volt, aki a pápaválasztással is összefüggésbe hozta a távozást

Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központjának elnöke kissé viccesre vette a figurát. A hírre reakcióként azt írta, „nem azért mondom, de ez a válás nekem gyanús.

Még mindig nem választották meg a pápát, és Feri, ugye, többször is bérmálkozott…”

A humorista Bruti tőle nem meglepő módon sajátosan közelített a témához. Egy AI által generált fényképet osztott meg, melyen mesefiguraként Gyurcsány Ferenc látható egy Pápá tábla előtt.

A fotóhoz kísérőszövegként azt írta,

kemény idők járnak! Nemrég elvesztettük Ferenc pápát, most meg Ferencet Pápáról”.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

