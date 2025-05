„Valahol egyébként annyira unom, hogy ezzel a kurva politikával meg a közbeszéd állapotával kell foglalkoznom, hogy azt el sem tudjátok képzelni. Van egy csomó dolog, amit szeretek csinálni, de a lelkiismeretem nem hagyja, hogy elfordítsam a fejem, hogy szarjak bele az egészbe, és ne szólaljak fel – pedig néha úgy érzem, azt kéne.

Ott vagyunk, oda kerültünk a hatalomhoz foggal-körömmel ragaszkodó kormány miatt, hogy már ki is lett adva direktívaként, hogy magyarok támadjanak a digitális térben a máshogy gondolkodó magyar emberekre.

A gusztustalan, közpénz-milliárdokon futtatott, gyűlöletkeltő Megafon munkásőrség tagozata csak arra vár, hogy szellemi kútmérgezéssel akarja ellehetetleníteni a valódi párbeszédeket.

Ott vagyunk, hogy egymással »csatázunk«, erre bassza el rengeteg ember a szellemi energiáját és az idejét mindkét oldalon – ahelyett, hogy közösen, egy irányba fordulva valami jót építenénk.

Úgy döntöttem, hogy nekem ez nem kell. Én az alkotásra, fejlődésre és az edukációra szeretnék fókuszálni, úgyhogy ezeket a nyilvánvaló trollokat, akik a propagandát böfögik fel, nemes egyszerűséggel csak ignorálni vagy tiltani fogom. Mindig jusson eszedbe, hogy a közöny a legaljasabb méreg. Ennek a trollhadseregnek az az éltető eleme, ha vitatkozhatnak, ha gyűlölködhetnek a vezérük parancsa szerint. Ennek a méregfogát gyorsan ki lehet húzni.

Neked, nektek is azt tanácsolnám, hogy engedjétek el a meddő vitákat. Ezek a »harcosok« mindenféle racionális, árnyalt gondolkodást nélkülöznek, és vallási vitába meg semmi értelme beszállni. Nekik ez hitkérdés, úgysem fogod tudni meggyőzni őket – hiszen ők érkeznek azzal a szándékkal a kommentszekcióba, hogy majd téged meggyőznek.

Ne baszd el az enegiádat szélmalomharcokra, ne hagyd, hogy megmérgezzék a mindennapjaidat azzal, hogy arra kényszerítenek, hogy ezzel foglalkozz folyamatosan, mert már a tudattalanodba is bemászott a politika. Gondolj csak bele: ezen »harcosok« oroszlánrésze nyugdíjas, nekik kvázi ez adott egy új életcélt, egy új elfoglaltságot.

Ettől most fontosak, ettől most valakik lehetnek. A rendszer hasznos hülyéi, de hát nem is látják, hogy a nemzet megosztása érdekében használják fel és ki őket. Hát én nem adom meg ezt a szívességet nekik. Érdemi vitáknak, párbeszédeknek van helye. Viszont a gyűlöletkeltésnek, na meg persze a propaganda unásig unt 15-20 paneljének nincs.”