Elemzés bizonyítja: Ukrajna uniós tagsága padlóra küldené az egész kontinens gazdaságát

Dömötör Csaba az Európai Bizottság által finanszírozott Jacques Delors Intézet elemzését is idézte, miszerint az ukrán bővítés miatt át kell alakítani az uniós költségvetést: ezt kétféle módon lehet megtenni, vagy úgy, hogy elvonnak a meglévő támogatási programokból vagy úgy, hogy egy-egy országnak kevesebb összeg járna.

„Egyik rosszabb megoldás mint a másik. Az elemzés számításai szerint 5 jelenlegi tagországban 15-22 százalékkal csökkennének a kohéziós források, ezek között van Magyarország és Spanyolország is” – hívta fel a figyelmet.

Az elemzés szerint – tette hozzá – azt is végig kell gondolni, hogy az EU mennyivel járul hozzá a háború utáni újjáépítéshez.

Az EP költségvetési bizottsága egy tanulmányt, amelynek alapján 2023 végén a helyreállítás költségei már 453 milliárd euróra (181 ezer milliárd forint) rúgtak, ami felfoghatatlan összeg, és a háborús évek tapasztalatai alapján biztosan azt akarják majd, hogy ennek túlnyomó részét az európai adófizetők állják – taglalta.

A képviselő szerint a ukrán csatlakozás mezőgazdaságra gyakorolt előrelátható következményei azt mutatják, hogy a magyar gazdák átlagosan évente 120 milliárd forintot veszítenének – arányaiban 17,5 százalékot buknának a bővítéssel.

„Ennek fő oka az, hogy úgy is helyet csinálnának a bővítés költségeinek, hogy lefaragják a területalapú támogatásokat. Ennek nyomai már írásban is láthatóak” – tette hozzá.

Dömötör Csaba felhívta a figyelmet, hogy von der Leyen szándéka, hogy megszüntesse a keletről érkező fosszilis energiaimportot, amelynek a következményei a kelet-európai régióban beláthatatlanok, mert az eddigi áremelkedések tetejébe további drasztikus áremelkedéseket hoznának magukkal.

„Ezekre a tervekre mondta Magyar Péter korábban, hogy irreleváns, nem lehetséges, és egyébként is propaganda” – jegyezte meg.

Véleménye szerint a szokásos baloldali ellenzéki ügymenetről van itt szó: „tagadják a problémát, a terveket meg azt is, hogy nekik vagy a szponzoraiknak ehhez köze lenne.”

A képviselő azonban úgy véli: most már nem lehet tagadni, Magyar Péter sem tagadhat le, de olyan tervet, amelyet saját pártja, jelölője Manfred Weber, és a szintén néppárti von der Leyen feltétel nélkül támogat, arról nem is beszélve, hogy az aláírásgyűjtés után papírjuk is van arról, hogy támogatják a bővítési terveket.

(MTI)

Nyitókép:PATRICK HERTZOG / AFP

