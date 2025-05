„Kedves momentumosok! Először is szeretnék gratulálni nektek a »HOGYAN NYÍRJUK KI A PÁRTUNKAT EGY SZÉLHÁMOS MIATT?« című versenyszámban elért 1. helyezésetekért!

A rendszerváltás utáni magyar párttörténet 35 évének távlatában is egészen kiemelkedő pancserség, amit az elmúlt hetekben alakítottatok.

Arról az árulásról már megemlékeztem, amit a Fekete-Győr András (Magyar Péter öccsének, Magyar Mártonnak a jóbarátja) elkövetett azokkal a momentumosokkal szemben, akik esetleg nem adnák fel 8 év építkező munkáját pusztán azért, mert Varga Judit exférjét éppen kirúgták a jól fizető NER-es pozícióiból, és ezért most az ellenzéki oldalon próbál karriert építeni magának.