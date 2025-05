Drámai hatással lenne az agráriumra az ukránok EU-csatlakozása

Papp Zsolt György szerint Ukrajna adottságai kiválóak, mezőgazdasága adja az ország nemzeti össztermékének több mint tíz százalékát, és még ennél is nagyobb potenciál van benne, egyes agrártermékei európai, sőt, világviszonylatban is meghatározók. A globális növényolajpiac 40, az európai 90 százalékát az ukrán napraforgó-étolaj adja. Ukrajna búzaexportja is jelentős, a világpiac tíz százalékát teszi ki. A Fekete- és a Földközi-tengeren pedig több száz millió tonna agrárterméket tud behordani az Európai Unióba. Ez a képessége veszélyes a kontinensre, mert letarolja vele a piacokat.