Hónapok óta tartja bizonytalanságban a rettentő nehéz körülmények között dolgozó fővárosi cégeket, azok vezetőit, és valójában a Budapest-család 27 ezer dolgozóját egy amatőr, kicsinyes, méltatlan és mára bohózatba fulladt pályáztatási folyamat, amit egyesek személyes hübrisze, mások nívótlan Facebook-politizálása kényszerített rá erre a városra.

Mindezt akkor, mondom még egyszer, amikor a kormány a működésképesség határára sodorta Budapestet.

Úgy van, ahogy Walter Katalin a lemondó levelében írta: »Egy vezérigazgató kinevezése – legyen szó bármely fővárosi cégről – nem lehet ilyen mértékben hatalmi játszmák eszköze: itt ugyanis nem csak a vezető személyéről van szó, hanem a többezer munkavállalót foglalkoztató vállalatok mindennapi működéséről.

Ezt a bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot nem szabad fenntartani. Így nem lehet építkezni és fejleszteni, lényegében lehetetlen új, hozzáértő munkatársakat toborozni.«

Walter Katalin tette a dolgát tisztességgel, hozzáértéssel, a város iránti alázattal, amíg tenni tudta.

Valójában elüldözte őt a fővárosi politikai helyzet.

Hogy ki távozik most a BKK éléről?

Az az ember, aki előző pozíciójában részt vett annak a Stadtwerke-modellnek a kidolgozásában, amivel a közszolgáltató cégek olcsóbban, mégis hatékonyabban működnek most.

Akinek köszönhető többek között a Budapest Go, a megújult Bubi, aki levezényelte a Lánchíd felújítását, aki a rendkívül nehéz pénzügyi helyzetben is folyamatosan fejlesztette a közösségi közlekedést, aki új buszokat, villamosokat szerzett be a városnak, modern vállalattá tette a BKK-t, kiváló szakembereket toborzott, akik korábbi fizetésük töredékéért dolgoznak Budapestért, és aki még abból a pénzből is visszaszerzett, amit elődje elherdált a meg nem valósult e-jegyrendszerre.

Walter Katalin az európai közlekedési vállalatok szervezetének elnöke, Európa fővárosainak és nagyvárosainak közlekedési vezetői választották vezetőjüknek.

Tűrte, ameddig tűrhette a méltatlan kicsinyességeket, a személyeskedést, az ostoba és hazug vádaskodásokat.

Ideje kimondani, én megtehetem és meg is teszem: ennek a minden szempontból érthető, de fájdalmas döntésnek egyik nyilvánvaló oka, hogy Vitézy Dávid senkit nem tűr a BKK élén, aki nem ő maga, vagy akit nem tekint a saját emberének. Mert nem viseli, ha nála sikeresebb, felkészültebb emberek kerülnek oda. Dávid most boldog, de Budapest okkal lehet szomorú.

Köszönöm mindazt, amit Walter Katalin Budapestért tett, megértem a döntését, és mindent el fogok követni annak érdekében, hogy Budapest ne veszítse őt el.