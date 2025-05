Betelt a pohár Hont Andrásnál: kihívta egy nyilvános vitára Puzsér Róbertet

Hont András kihívta Puzsér Róbertet egy vitára – derült ki a publicista Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből.

„Kedves Róbert,

inkább legyen az ember szellemi-lelki gyökértelen, mint szellemi-lelki gyökér, ha érted, mire gondolok. A rendszeressé vált, tényeket és érveket nélkülöző, nagyhangú bemondáscunamidból ugyanakkor az alig derül ki, hogy ennek a semmitmondó nevű műsornak egy évig te is a résztvevőveje voltál.

Csak elmenekültél. De zárjuk ezt rövidre.

Az összes képzelgésedet változatlanul hajlandó vagyok megvitatni veled – természetesen nyilvánosan.

Azt már most mondom, hogy értelemszerűen nem a te helyeden és csatornáidon, mivel pénzt nem termelek neked. Van belőle elég, életedben még egy sárga csekket nem fizettél be, és más hasonló gondok sem szorították mindennapjaid. Ám ez legyen a te bajod, én készen állok valamilyen semleges vagy közös térben ütköztetni álláspontunkat, és én nem is fogom lemondani, mint Tiborcz-hasonmás csalfa szerelmed. Remélem, nem leszel gyáva” – írta Hont András.