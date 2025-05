A szexvideó, amitől igazán félnek a narancs héján lévő penészért rajongó tiszások

Szemernyi kétségünk ne legyen egy dolog felől.

Ha és amennyiben létezik a háztáji pornó a Bütyökről, az úgy általánosságban a jóérzésű embereket (a tiszás jóérzésűeket is ideveszem) nemcsak simán nem érdekli, hanem pénzért sem néznék meg.

A teszkósjézust is egyelőre annyiban érdekli csak, azon túl, hogy a felvétel rögzítésének ideje éppen melyik csajára, szexpartnerére esik (hiszen volt itt több versenyző is), hogy milyenek a fények és a szögek, be van-e pöccentve a mellizom, bicó/trinyó rendben van-e az alkotáson, egyebekről nem is beszélve. A mesterséges intelligenciát abban az esetben fogja rikácsolni a robot, amennyiben rosszul néz ki rajta.

Ahogy a székely andekdota szerint az először meglátott zsiráf tulajdonképpen egy nemlétező állat, úgy esküszöm nektek,

Magyar Péterhez hasonlatos, közéletben megforduló személyiséget én még nem láttam.

Gyurcsány is cezaromán volt, meg imádta a hatamat, de nem volt ennyire kettyós, a nőkkel meg kifejezetten normálisan bánt (a hazájával ellentétben). A Bütyökre kísértetiesen hasonlító nyugalommal rendelkező néhai Damu Rolandnak meg nem voltak államvezetési ambíciói.

A narancs héján lévő penészért (by Lukács Adorján) rajongó tiszások, higgyétek el nekem, félnek a videótól. Lehet mondani persze, hogy eddig sem ártott a szeplőtlenül fogant partiördögnek semmiféle botrány, én mégis azt állítom: most félnek. Persze lesznek bőven olyanok, akik azt mondják majd, hogy igazi férfi, jól megcsinálgatta a másik személyt (személyeket?), azt a nőt (nőt? – megannyi kérdés az ismeretlenről). Egyáltalán ki vette fel? Leforgatták amatőr színészekkel, valódi, de kémtollas, vagy ő maga vette fel tudatosan vagy éppen sumákolva?

És hogy miért aggódik egy sima tiszás?

Mert pontosan tudja, hogy sok minden belefér a „cél szentesíti az eszközt” elvébe, de ez már nem biztosan.

A szeretkezés, szexuális együttlét, legyen az szokványos, hetero, homo, egy fős, több fős: az a teljes intimitás maga, és amennyiben nem ütközik btk-ba, a szereplők privát szférájának tekintendő. Lopkodsz, fenyegetsz, záróizom-problémád támad: nem annyira privát, sőt, ha úgy van, ki is mosnak mindből, mert azt mondják, vagány és bátor vagy.

A prűdség nem egyenlő a szemérmességgel. Mi, magyarok inkább vagyunk kissé szemérmesek, mint prűdek.

Nem akarjuk látni egyik országvezetőnket, miniszterünket, de még celebjeinket sem fűrészelés közben.

Ez tényleg intim dolog. Magunkra nézve pláne.

De amikor a szemérem közbelép, ott ezt sokkal, de sokkal nehezebb lesz az egyénnek saját magának megmagyaráznia. Ott minden tiszás magába fog nézni, nem fogja érdekelni, mit mond a 444, a Jólvanezígy meg Edittke. Mindenki saját maga a saját maga által alkalmazott erkölcsi és esztétikai szűrőn fogja átfolyatni.

És így is lesznek, akik kistérségi Roccóként fogják pajzsra emelni a ravatalturistát „ésakkómivan?!” jeligére.

De nem mindenki.Azt gondolom, az első látványos feslése itt fog megindulni a szövetnek.

Ez a fószer egyszerre dolce vita, carpe diem és L’État, c’est moi.

Csak ki kell várni, mikor lesz sic transit gloria mundi.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP