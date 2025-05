A legalattomosabb módon támadta be az esztergomi polgármestert a baloldali képviselő

„A mai napon Cserép János, a Szeretgom Egyesület listáról bekerült képviselője olyan határ lépett át, amely mellett már nem lehet szó nélkül elmenni – írta legutóbbi Facebook bejegyzésében Hernádi Ádám, Esztergom fideszes polgármestere.

Leszögezte: a zárt ülésen elhangzott, majd később általa nyilvánosságra hozott kijelentések nemcsak őt és feleségét érintették méltatlanul, hanem minden olyan esztergomi családot is, akik a gyermekáldás reményében küzdenek nap mint nap, vagy már szembesültek azzal, hogy ez az áldás nem adatik meg számukra.

Hernádi idézte Cserép bejegyzését, amelyben a képviselő a közöttük kialakult konfliktusról a polgármesterre utalva azt írta: Erre azért meg kellett jegyeznem, hogy ha esetleg otthon foglalkozna valakivel annyit, mint velem a testületin ülésen, talán nem kellene a babakötvény miatt aggódnia és a testvérével fotózkodnia, ha gyereket kell prezentálni egy politikai kampányhoz... Nem vette jól a visszavágást, de hát minek kezd valaki személyeskedni, ha utána nem állja amit cserébe kap?

A polgármester szerint azonban

Cserép János viselkedése és szavai átlépték az emberi méltóság határát.

Ahelyett, hogy a város ügyeiről vitatkozott volna, a legalapvetőbb emberi érzékenységet sárba tiporva egy olyan személyes témát használt fel politikai fegyverként, amely kizárólag két emberre tartozik – és senki másra – írta.

A korábban a baloldali összefogás támogatását élvező, most pedig a Tisza Párt rendezvényeire járó Cserép János a város polgármestere szerint a gyermekvállalás kérdésével való támadás nemcsak tőle vett el valamit, hanem mindenkitől, akit ezzel sebezhető pontján érintettek meg – meggondolatlanul, érzéketlenül, méltatlanul.

Ahogy a témáról szóló cikkében a Magyar Nemzet feleleveníti, Cserép 2019-ben még az ellenzéki összefogás keretében indult a polgármesteri címért Esztergomban. Miután azonban kampányban

az ellenfeleit féregnek és tetűnek, az embereket pedig Márki-Zay Péter után szintén gombákhoz hasonlította,

vereséget szenvedett. Végül Cserép János akkor is, és tavaly is a kompenzációs listán jutott be a város közgyűlésébe.

A baloldali képviselő még tavaly június elején arról számolt be a közösségi oldalán, hogy az – akkor még David Pressman által vezetett – amerikai nagykövetségen járt, ahol több polgármesterrel is sikerült beszélnie, akiknek felajánlotta segítségét az amerikai kapcsolatok kiépítésében.

Mindezek után több, Magyar Péterrel és a Tisza Párttal kapcsolatos támogató fényképet is megosztott, akiknek a gyűlésén is részt vett.



Nyitókép: Cserép János az amerikai nagykövetségen (Fotó: Cserép János Facebook oldala)