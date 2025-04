Sziporkázott Gulyás Gergely: szerinte köszönetet mondhatna Bohár Dánielnek Magyar Péter (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla, hogy teljesen kiakadt Bohár Dániel miatt Magyar Péter. Az újságíró pusztán csak egy mémet merészelt megosztani a TISZA Párt elnökéről. A fotón azt lehet látni, hogy egy ukrán zászlót tart a kezében Magyar Péter. Sőt, jelenleg ott tart a helyzet, hogy Magyar ezért akár be is perelné az újságírót.

Ezzel az üggyel kapcsolatban is kérdezték Gulyás Gergelyt a csütörtöki Kormányinfón.

„Csak olyan ember tesz ilyet, aki minden mémet bűnnek és jogsértésnek tekint. Különös tekintettel arra, hogy még csak sértőnek sem találhatja ezt az ábrázolást, hiszen Magyar Péterék bevallottan azt képviselik, hogy Ukrajna legyen mielőbb az Európai Unió tagja, saját támogatóikat erről megszavaztatták.

Ott állítólag ennek többsége is volt,

tehát köszönetet mondhatna csak Bohár barátunknak, hogy úgy ábrázolta őt, ahogy ő szeretné magát látni”

– jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.