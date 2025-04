Pénisz, herezacskó és coming out – ilyen volt a Kutyapárt békemenete

Miközben délután ezrek tüntettek a Tisza Párt brüsszeli képviselője, Kollár Kinga megdöbbentő kijelentései ellen, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ugyancsak ma délutánra meghirdetett, „egyformaság mellett demonstráló” békemenetén Gulyás Márton és Nagy Dávid pártigazgató férfi és női nemi szervekről, „szebb kifejezéssel a f*szról és a p*náról” diskurált kedélyesen.

Gulyás erős kezdéssel rögtön a péniszt formáló tömegre hívta fel Nagy Dávid figyelmét, ami, a Partizán műsorvezetőjének megfigyelése alapján

„a herezacskók alakjait tekintve eléggé féloldalas, és a légi felvételek tanúsága alapján a makk is komoly kívánalmakat hagy maga után”.

Gulyás ebből azt a következtetést vonta le, hogy a Kutyapárté egy rendhagyó demonstráció, amelyen a szervezők olyat tettek, amit eddig még a Pride sem mert soha felvállalni: kirajzoltak egy férfi hímtagot a térbe.

A meglehetősen szürreális társalgásban Pottyondy Edina neve is szóba került, akinek Gulyás korábbi mondását idézte, amikor Pottyondy úgy fogalmazott „nagy rajongója a drogoknak és a f*sznak”. Majd ezzel kapcsolatban arról érdeklődött Nagynál, mivel a Kutyapárt drogokkal való jó kapcsolata régóta köztudott, lehetséges-e, hogy utóbbival kapcsolatban viszont éppen most történik egy sajátságos coming out.

Ezután néhány mondatban szó esett a mai kutyapárti demonstráció céljáról, ami nem más, mint a házasság és az örökbefogadás egyenlőségének követelése, illetve ezen kérdések jogi keretezése, amit – Nagy Dávid szerint legalábbis – „az ellenzék sem tart napirenden”.

Majd hamar visszakanyarodtak a kezdeti témához, ám ezúttal nem csupán „a férfi hímtag", hanem a női nemi szerv is előkerült, amikor is Gulyás arról érdeklődött,

az esélyegyenlőség jegyében ennek kirajzolása mikor várható.

„Én mondtam, hogy ne legyen csak f*sz. A f*sznak van egy másodlagos jelentése, hogy beintünk azoknak, akik nem egyformák. Én viszont úgy gondolom, nem áll még úgy a férfi-női egyenjogúság, hogy a f*szt ne lehessen egy kicsit égetni. Olyan ez, mint a női kvóta, amikor úgy kezeljük a dolgot, mintha a nőnek lenne valami fogyatékossága. Pedig nem ez lenne a mód, hanem a férfiegót kell letörni” – válaszolta erre a Kutyapárt pártigazgatója.