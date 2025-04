Palesztin-párti tüntetők próbálták megakadályozni Orbánt – de megtette a nagy bejelentést (VIDEÓ)

Nagy érdeklődésre tart számot Orbán Viktor pénteki rádióinterjúja, olyannyira, hogy egy marék momentumos tüntető azért felkelt hajnalban, hogy a helyszínen igyekezze megakadályozni azt – ám a momentumos politikusok, aktivisták és palesztin-párti tüntetők ezúttal sem jártak sikerrel. „Netanjahut vigyétek, háborús bűnösök” – üvöltötték a stúdió előtti úton a tüntetők.

Ilyen felvezetések után adott rádióinterjút a miniszterelnök!

25 év nagy idő és az egész nemzetközi politikai térben nagy változások történtek – szögezte le újságírói kérdésre Orbán Viktor azt, hogy mi minden történt az elmúlt 25 évben, amíg a Nemzetközi Büntetőbíróságnak volt a tagja Magyarország.

A nemzetközi szervezetek szembefordultak a szuverén nemzetállamokkal, könnyen felfejthető a mögöttük lévő politikai szándék.

Megjegyezte a miniszterelnök, hogy „nem mondhatjuk, hogy az egész világ tolongott volna, hogy a tagjává váljon ennek a szervezetnek”. Szerinte a kommunizmus után hazánk igyekezett kijelölni a saját helyét a nemzetközi térben, ebben az időszakban váltunk mi is az ICC tagjává.

Magyarország mindig is félszívvel állt az ICC-hez, mert a statútumot bár aláírt az ország, de sohasem tettük a magyar jog részévé – fejtette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint aláírtak egy nemzetközi szerződést, de sohasem tettük meg az összes lépést, amivel a magyar jog teljeskörű része lett volna.

Egyrészt nem szoktuk, nem akartuk letartóztatni a vendégeket.

Egyébként jó, hogy Izrael Magyarország barátja – tette hozzá.

Ma egy olyan világban élünk, hogy Nyugat-Európában minden nap erősödik az antiszemitizmus – jegyezte meg Orbán Viktor az eset kapcsán, s azzal, hogy az uniós vezetők Brüsszelben meg sem akarják állítani a migrációt, így növekszik az antiszemitizmus – az meg kivételnek számít, hogy egy országban zéró-tolerancia van.

Nekünk közvetlen érdekünk Izrael stabilitása”

– szögezte le, ugyanis ha ott valamilyen instabilitás van, annak mi a kárvallottjai leszünk, s megemlítette Szíria példáját, mert ami ott történik, az napokon belül megérződik itthon. Gazdasági érdekünk az együttműködésünk Izraellel, ahogy a turizmus területén is jelentős előrelépési lehetőségek vannak, mivel itt biztonságban érezhetik magukat – tette hozzá.

10 cél

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 5 gazdasági és 5 politikai céljuk van 2025-re. Csökkentik az élelmiszerárakat, elindul a 100 gyár program, zajlik a Demjén Sándor Program, lesz nyugdíjas élelmiszeráfa visszatérítés is, valamint az adómentesség kiterjesztése az édesanyákra. 5-ből négy politikai cél már elindult is. Ennek a hátterét egy gazdasági terv adja – mondta.

Az első negyedévben 0,7-0,8 százalékkal fog nőni a magyar gazdaság, míg a harmadik negyedévben elérjük a 3, majd a 3,5 százalékot.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a magas foglalkoztatottsági arányt fenn kell tartani, a terv az, hogy 5 millió ember legyen foglalkoztatott.

Sikerült a háborút elszigetelni

Trumpot támogatni kell a béke létrehozásában – szögezte le Orbán Viktor. Nyugaton utálják az amerikai elnököt, másfelől a nyugatiak egy nagy háborús tervet dolgoztak ki, és azt szeretnék, ha rengeteget költenének az ukrán hadsereg fenntartására. Mi támogatjuk a védelem megerősítését, de ehhez egy erős gazdaság kell – mondta.

Egy dolgot biztos elért Trump, hogy

ez a háború nem fog Nyugat felé terjedni, a konfliktust sikerült elszigetelni.

Az inflációról

Beszélt arról is a miniszterelnök, hogy három területen emelkedtek olyan módon az árak, hogy súlyosan érintsék a családokat:

élelmiszerárak, szolgáltatások területe és a bankszektor.

Az élelmiszerárak terén működött az árrésstop, a telekommunikációs szektorban most várható megállapodás, a bankszektor esetében pedig sikeres éveket zártak, ezért jogos elvárás a miniszterelnök szerint, hogy gátat szabjanak az áremelkedéseknek. Az interjú után egy Facebook-posztot tett ki ennek kapcsán a miniszterelnök: „Három területen történtek olyan áremelések, amelyek súlyosan érintették a családokat: élelmiszerárak, a szolgáltatások területe és a bankszektor. Az első pipa. Jöhet a többi!”

A kábítószer-ellenes hajtóvadászatról

A drogellenes fellépés kapcsán jelezte a miniszterelnök, hogy a drog nem egy elvont dolog, családok mennek tönkre miatta, ezért is jó hír, hogy megindult a hajtóvadászat. Most beadtuk a szükséges törvénymódosítást is,

a kábítószer-hálózatok felszámolása során az elkövetőket pedig súlyosan meg kell büntetni

– tette hozzá.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az alkotmány azt mondja majd ki, hogy Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, terjesztése és népszerűsítése, ám a fogyasztása nem bocsánatos bűn.

Levezette a miniszterelnök, most aki vállalja a kábítószer elleni elvonókúrát, azt elsőre nem ítélik el. Ha nincs kereskedő, akkor nincs fogyasztó sem, ezért kell felszámolni a drogkereskedelmet. Végül pedig eljutunk a kábítószermentes Magyarországig.

Budapest (is) fellélegezhet

A beszélgetés végén a miniszterelnök bejelentette, új törvénymódosítást adnak be, amelyek révén a tüntetésen részt nem vevők érdekeit is figyelembe veszik.

Nem normális, hogy tízezrek rekednek be egy hídfoglalás miatt

– tette hozzá. Egy bírói ítélet született a hídfoglalás engedélyezésére – tette hozzá. Megváltoztatjuk a jogszabályokat, és lehetetlenné tesszük, hogy bírói döntésekkel akár több hidat is le lehessen zárni Budapesten – szögezte le.

