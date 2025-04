Orbán Balázs: Magyarország idejében felismerte összekötő szerepét a Nyugat és a Kelet között

Az európai együttműködés továbbra is kiemelten fontos Magyarország számára, de a magyar kormány felismerte, hogy nem lehet kizárólag erre bízni az ország sorsát – hangsúlyozta Orbán Balázs az MCC Kapuk a növekedéshez elnevezésű, kétnapos konferenciájának megnyitóján.

A miniszterelnök politikai igazgatója – aki egyben az MCC kuratóriumi elnöke – megnyitóbeszédében kiemelte, a gazdasági semlegesség érdekében többoldalú kapcsolatokat kell építenünk. Erre minden lehetőségünk megvan, mivel Magyarország elhelyezkedése kiváló adottság ahhoz, hogy a Nyugat mellett a Kelet felé is nyissunk. A Kárpát-medence államainak együttműködése pedig stratégiai érdekünk.

Mindezekre szükségünk van ahhoz, hogy közösségünk békében élhessen és boldogulhasson.

Orbán Balázs arra figyelmeztetett, hogy a Nyugat és a Kelet közötti korábbi súlypontok eltolódtak az elmúlt időszakban. Miközben a keleti gazdaságok megerősödnek, Nyugaton pedig az Egyesült Államok befolyása ismét nő, Európa gyengélkedik, s magára maradt a régi liberális világrend védelmében. Ez ma több problémát okoz, mint megoldást. A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte ezek közül a problémák közül

az illegális bevándorlást, az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat, amelyek nem Moszkvának, hanem Európának ártanak többet, valamint a zöldideológia káros következményeit.

Magyarország előnye nem csak a központi elhelyezkedése, más fontos nemzetközi összevetésben is jelentős eredményeket ért el a kormány. Orbán Balázs ezek közül kiemelte, hogy 2010 óta több mint kétszer olyan gyorsan nőtt a magyar gazdaság, mint az európai átlag és hazánk dobogós helyen áll a foglalkoztatottság bővítésében is. Szintén fontos szempontként sorolta, hogy világszinten Magyarország a tizennegyedik legbiztonságosabb ország.

Magyarország ugyanakkor úgy tudja teljes mértékben kiaknázni ennek előnyeit, ha fejlett és kiterjedt közlekedési és energia infrastruktúrával rendelkezik.

Ahhoz, hogy kihasználjuk adottságainkat, szükség volt az energetikai- és közlekedési infrastruktúra fejlesztésére is. Ezek közül a stratégiai beruházások közül kiemelkedő, hogy Szlovénia kivételével az összes környező országunkkal összekötöttük földgázhálózatunkat, és minden országgal létrejött a villamosenergia-hálózati kapcsolat, de idesorolta az épülő Budapest-Belgrád vasútvonalat is, és az épülő trieszti kikötőt, amely közel 90 ezer konténer befogadására lesz alkalmas. A közúti beruházásokra is kitért Orbán Balázs, felidézve, míg 2010-ben mindössze három autópálya érte el az országhatárt, most 11 gyorsforgalmi út köti össze hazánkat a környező országokkal. Orbán Balázs összegzésül hozzátette:

Magyarország az elmúlt évek beruházásaival és fejlesztéseivel felkészült a globális világrend változására. A cél pedig továbbra is Magyarország összekötő szerepének erősítése a Nyugat és a Kelet között.

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, a Budapest Airport Zrt. (BA) igazgatóságának elnöke elmondta: az elmúlt évtized egyik legnagyobb tranzakciója volt a légikikötő megvásárlása, a vevői oldalon két, az eladóin három szereplővel. Az egyik legnagyobb kihívást a mintegy két tucat hitelezővel történő megállapodás jelentette.