Orbán Balázs: A probléma a korábbi lépésünkkel nem oldódott meg, de rájöttünk, mit kell létrehozni

Orbán Balázs a Mario Nawfal által vezetett 69 X Minutes című, nagy nézettségű X-műsor vendége volt, ahol a beszélgetés középpontjában a demográfiai válság és a migráció állt. A műsorvezető arra volt kíváncsi, hogyan viszonyul Magyarország az európai migrációs trendekhez és milyen alternatív megoldásokat kínál a népességfogyás kezelésére.

Orbán Balázs világossá tette, hogy bár Magyarország határozottan nemet mondott az illegális migrációra, ezzel a probléma nem szűnt meg. „A migráció tehát nem megoldás, cserébe hatalmas társadalmi és gazdasági árat kellene fizetnünk érte. Magyarország ezért mondott nemet az illegális migrációra. A probléma azonban ezzel még nem oldódott meg” – hangsúlyozta. Szerinte a Nyugat válasza a demográfiai kihívásra vagy a probléma tagadása, vagy a migránsok tömeges betelepítése, utóbbi pedig párhuzamos társadalmakhoz, növekvő erőszakhoz és kulturális szakadáshoz vezetett.

A politikai igazgató szerint Magyarország felismerte, hogy a fenntartható jövőhöz másfajta társadalomszervezés szükséges:

Rájöttünk, hogy stabil, házasság- és családalapú társadalmat kell létrehoznunk. Ezért volt szükség egy átfogó és változatos családpolitika megalkotására.”

Orbán Balázs emlékeztetett: 2010 óta több mint harminc családpolitikai intézkedést vezettek be, amelyek már most is érzékelhető eredményeket hoztak. „Hazánk termékenységi rátája 2010-ben uniós szinten a legalacsonyabb volt, mára a harmadik legmagasabb. A házasságkötések száma megduplázódott, a válások száma majdnem a felére csökkent.” Végül bejelentette, hogy a családbarát politika új szakaszába lép:

Ideje volt megkezdenünk a családbarát kormányzás második fázisát is: megduplázzuk a családi adókedvezmény összegét, és biztosítjuk a két- és többgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentességét.”

