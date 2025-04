Nemrég még guillotine-nal fenyegetett, ma már jó keresztényként tetszeleg Magyar Péter

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be tegnap, hogy pénteken Rómába utazik, és szombaton részt vesz Ferenc pápa temetésén. Emellett a Tisza Párt vezetője arról is közzétett egy Facebook-bejegyzést, hogy személyesen lerótta tiszteletét a vatikáni nunciatúrán (nagykövetségen) a húsvét hétfőjén elhunyt Ferenc pápa emléke előtt.

Ezzel kapcsolatban a Magyar Nemzet írt arról, hogy Magyar Péter most éppen jó keresztényként próbál tetszelegni, és készül a pápa szombati temetésére, miközben ő volt az, aki tavaly minősíthetetlen hangnemben üvöltözött a templomból kijövő hívőkkel egy kisteherautó platójáról Putnokon.

A baloldal messiása közben őrjöngve fenyegetőzött, és üvöltözött a templomból távozó emberekkel

– emlékeztetett a lap. „Hogy mer a templomba menni, polgármester úr? Ki való guillotine alá? Mutasson rá!” – szegezte a kérdést a Tisza Párt vezetője a putnoki polgármesternek, aki egy egyházi menet tagjaként éppen távozott a templomból.

„Mit mondott a plébános úr a templomban? Szégyelljék magukat! […] Remélem, újraszentelik majd ezt a templomot! Szégyelljék magukat!” – üvöltözött Magyar Péter.

A putnoki botrányt követően nem sokkal egy bajai plébánosnak estek neki Magyar Péterék. „A plébánosnak üzenem: nincs nagyobb dögvész egy államban, mint a vallási buzgalom erkölcsösség nélkül” – írta Magyar Péter egyik támogatója akkor.

A Tisza Párt vezetőjének hirtelen pálfordulására Deutsch Tamás is reagált. „Magyar Péter a római utazása kapcsán bejelentette, hogy szándéka szerint részt vesz a pápaválasztó konklávén is. A Medián legfrissebb felmérése szerint pedig a szóba jöhető jelöltek közül ő áll a legjobban. Ennyi” – írta ironikusan a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Nyitókép: képernyőfelvétel