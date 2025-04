Nem kertelt Varga Mihály: már most egyeztetést kezdeményezett a kormánnyal

„A profiltisztítás érdekében kezdeményeztem az egyeztetést a kormánynál” – jelentette be kedden Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A jegybankelnök most azt mondta: törvényi szinten is módosítanák a jegybank hatáskörét, leszűkítve azokat az alapfeladatokra.

Varga Mihály hozzátette: kezdeményezni fogja a vagyonkezelő alapítványok megszüntetését.

A miniszterelnök a jegybankkal történő tárgyalásokra Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelölte ki – számolt be róla az Index.

A jövőben a gazdasági folyamatok közös elemzésével támogatjuk a magyar gazdaság fejlődését – mondta kedden Varga Mihály. A jegybank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) együttműködési megállapodását követően az MNB-elnök hangsúlyozta, „minden terv annyit ér, amennyi megvalósul”. Ezért az MKIK-val való közös együttműködést gyakorlativá kívánják tenni.

A megállapodás első pontja, hogy féléves rendszerességgel értékelik majd a vállalkozások helyzetét.

A második, hogy közös kutatási projekteket indítanak, amelyek elősegítik a gazdaságpolitikai döntéseket.

Harmadik, hogy feltérképezik a növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozásokat.

A negyedik, hogy segítik egymást a vállalati konjunktúra előkészítésében. Varga Mihály szerint jelenleg a világgazdaság olyan mértékben változik, amilyenre korábban senki nem számított. Ezért is fontos szerinte hangsúlyozni, hogy a jegybank új vezetése elkötelezett a törvényi mandátumában meghatározott célok elérésében.