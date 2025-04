Mutatjuk a listát: kiderült, hol kapcsolódnak ki a magyarok a május elsejei hosszú hétvégén

Húsvét után zakatol tovább a szezon, a május 1-jével kezdődő négynapos hosszú hétvége pedig újabb üdülési hullámot jelent, melynek hála ismét tömegek kelnek útra, hogy az ország határain belül pihenjenek és kapcsolódjanak ki. Ennek hála főleg a két-három éjszakás pihenések a legnépszerűbbek, és ahogy az a Szallas.hu adataiból és a világgazdaság cikkéből kiderül, a legvonzóbb úticélok között Eger mellett Budapest, Pécs és Nyíregyháza szerepel.

A Szallas.hu foglalásai alapján a legnépszerűbb hazai települések toplistája a május elsejei hosszú hétvégén: Eger

Budapest

Pécs

Nyíregyháza

Gyula

Miskolc

Siófok

Szeged

Hévíz

Balatonfüred

Az adatokból az is kiderült, hogy a szállásfoglalások 29 százaléka apartmanokba, 26 százaléka vendégházakba, 25 százaléka hotelekbe, 14 százaléka panziókba, 6 százaléka egyéb szállástípusokba szól. A hosszú hétvége előtt ráadásul a last minute foglalások is kimondottan jelentős szerepet vállalnak: a társaság piaci riportja alapján sokan csak néhány nappal az indulás előtt választják meg szállásukat, ami azért is érdekes, mert a Szallas.hu belföldi kínálatának már csak 12 százaléka foglalható az utolsó napokban.