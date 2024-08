Szép adatok érkeztek a turizmust illetően júliusban

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

Júliusban is emelkedést mutatott a vendégéjszakák száma, ugyanakkor az üteme elmaradt a várttól. A megelőző év azonos időszakához képest 2,0 százalékkal lett több a vendégéjszaka, miközben a vendégek száma 4,1 százalékkal nőtt, vagyis júliusban is megmaradt az a trend, hogy több volt a vendég, de átlagosan kevesebb vendégéjszakát töltött el a szálláshelyeken.

Júliusban is a külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák számának alakulása húzta a turizmust, ezen a téren 5,4 százalékos bővülést mutattak az adatok.

A külföldivendég-éjszakák számának növekedésében továbbra is a koronavírus-járvány utáni helyreállás látható. Földrészek szerinti bontást nézve júliusban

ismét Ázsia emelendő ki, az innen érkezők 9,4 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el Magyarországon, mint tavaly, de az észak-amerikaiak esetében is jelentős, 18,9 százalékos volt az emelkedés,

azonban onnan feleannyian érkeztek, mint Ázsiából. Az európai kontinensről jövők vendégéjszakáinak a száma ezzel szemben csak 4,2 százalékos bővülést mutatott. Ezen belül is kiemelendő Olaszország 22,5, illetve Spanyolország 36,9 százalékos bővüléssel. E két ország esetében a rendkívül meleg és száraz mediterrán klíma elől való menekülés is szerepet játszhatott a nagymértékű bővülésben. De megemlíthető Franciaország is, az onnan érkezők 14,5 százalékkal töltöttek el több vendégéjszakát Magyarországon, mint tavaly, és ebben az olimpia is szerepet játszhatott, sokan ugyanis az országba érkező turisták elől inkább „elmenekültek” nyaralni.

A belföldivendég-éjszakák száma ezzel szemben 0,3 százalékos mérséklődést mutatott, de minimálisan csökkent a vendégek száma is, pedig az időjárás is kedvező volt. E visszaesés mögött szintén a nemzetközi turizmus helyreállása húzódhat meg.

A reálbérek emelkedése nyomán javul a háztartások jövedelmi helyzete, így egyre többen utaznak ismét külföldre, és választanak például tengerparti üdülést a hazai helyett.

Összességében azt láthatjuk, hogy a magyarok egyre többet utaznak, és bár a külföldi kiruccanások részletes számait csak később közli a KSH, az látszik, hogy az utazásaikon belül a külföldi desztinációk szerepe megnövekedett.