Munkácsy-díjas festőművésznél járt a kulturális és innovációs miniszter

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter látogatást tett a Munkácsy-díjjal kitüntetett Vészabó Noémi festőművésznél, erről közösségi oldalán is beszámolt.

A tárcavezető azt írta,

a Vészabó Noémi által képviselt művészi világ szerves része a magyar kultúra színes és élő hagyományának”.

Majd azzal folytatta, az alkotó műhelyében tett látogatása során Schmidt Mária főigazgató asszonnyal közvetlen bepillantást nyerhettek a művész munkájának hátterébe, és „az alkotás iránti megingathatatlan elkötelezettségébe”.

Ezek Vészabó „vétkei”

Mint ismert, Vészabó Noémi kitüntetése miatt a magyar művészvilág néhány szereplője felemelte a szavát: a festőművész támadások kereszttüzébe került. A történtek kapcsán Dézsy Zoltán producer, Vészabó Noémi volt férje igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba, miután őt is megszólították a kritikus hangok.

Dézsy a Pesti Srácok oldalán megjelent írásában többek között azzal indokolta a művészt ért kritikákat, hogy Vészabó

naiv módon nem leplezte nemzeti érzelmeit.

Súlyos bűn! Volt férje rendezte Az Elment az öszöd című filmszatírát. Követ rá! Évekkel ezelőtt kérésemre megfestette kedvenc témáimat: a tangózókat és a balerinákat. (A képek ma is birtokomban vannak) Attila fia, (aki történetesen Farkas névre hallgat) arra kérte, hogy a telefonján lévő farkast fesse meg neki – megtette. Testvéröccse a Mona Lisát kérte – hát festett neki is játszásiból, ajándékként egyet. Nahát! Ennyit a plágium-vádakról…” – írta a filmes szakember, aki arra is rávilágított, hogy kik találhatók a „vérbírák” között.

Dézsy Zoltán továbbá arra is rámutatott, hogy a Munkácsy-díjjal pénz, művész-életjáradék, jövőkép, kiállítási lehetőségek, ösztöndíj, kedvezményes költségű műteremlakás is járhat.

Aki megkapja, az már művész marad, míg él, és azután is. Igen, ez a tét.

Nem véletlen, hogy a képzőművészeti élet legbelső köreibe nem engednek be körön kívülről kopogtatókat. Nem és nem. Az informális hatalom nehezen adja bástyáit” – magyarázta.

