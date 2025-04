„Magyar úr,

most hogy hazatért a római »édes semmittevésből«(copyright by ön), tisztelje meg legalább a híveit, hogy a gyűlölködő és arrogáns tiszás propaganda szövegek helyett végre érdemi kérdésekről is beszél és érdemi válaszokat ad a Magyar Infón.

Mi a véleménye arról, ha valaki még a római pápa temetésének napját és a gyászszertartásra felvett fekete öltönyt, fekete nyakkendőt is divatfotózásra, magamutogatásra használja fel?