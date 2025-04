Már készülnek: gyakorlati tanácsokkal látják el a Pride-felvonulókat a Brüsszel által pénzelt „civil szervezetek”

Ám sokan továbbra sem akarnak beletörődni abba, hogy idén a korábbiaktól eltérő módon kell lebonyolítaniuk az LMBTQ-rendezvényt, ezért a Helsinki Bizottság, a TASZ és az Utcajogász „Kérdések és válaszok a 2025-ös Pride-dal kapcsolatban” címmel már össze is állított egy kiskátét a legfontosabb tudnivalókról. Azt írják a bevezetőben, „Fontos, hogy minél többen vagyunk, annál kevésbé jelent kockázatot a részvétel. A tájékoztatónk abban segít, hogy tudatos pride-résztvevő lehess, és ha mégis eljárás indul ellened, akkor számíthatsz ránk!”

Választ adnak például olyan kérdésekre, hogy elküldhetnek-e valakit amiatt a munkahelyéről, ha kimegy a Pride-ra és szabálysértési bírságot kap, vagy ha holnap bemegy az illető a munkahelyére egy Pride-os pólóban, megbüntethetik-e. Mindkét kérdésre egyébként „nem” a válasz.

Az is szerepel az anyagban, hogy nem valószínű, hogy bármi gondot okozhat

egyetemre, doktori képzésre jelentkezéskor, külföldre költözéskor vagy külföldi állampolgárság igénylésekor az, ha valakit megbüntetnek szabálysértésért.

Közlik azt is, hogy a szabálysértés az erkölcsi bizonyítványban nem jelenik meg, az továbbra is tiszta marad. A helyszínen kiszabott bírság 6 ezer 500–65 ezer forintig, ismételt szabálysértés esetén 90 ezer forintig terjedhet. Az utólag, levélben kiszabott pénzbírság viszont elérheti a 200 ezer forintot.

Tájékoztatnak arról is, hogy a rendőrségnek az arányosság és fokozatosság elvét kell követnie. Elsősorban fel kell szólítania a szervezőt arra, hogy a gyűlést oszlassa fel, ha ez szükséges a törvény alapján. Ezt követően vagy ezzel párhuzamosan szintén tájékoztatni köteles a résztvevőket arról, hogy a gyűlést feloszlatja, a résztvevőknek ez alapján el kell hagyniuk a helyszínt. Ha a résztvevők a rendőrség felszólítására nem mennek el, és a rendőrség ezt szükségesnek ítéli, akkor használhat úgynevezett

kényszerítő eszközöket: testi kényszert, bilincset, sokkolót, rendőrbotot (gumibot), kutyát pórázon, útzárat.

A rendőrség dönthet úgynevezett tömegoszlató eszközök használata mellett is: vízágyú, pirotechnikai eszköz, ingerlőgáz (könnygáz, paprikaspray), elfogó háló, lóháton vagy más járművekkel végzett kényszeroszlatás. Tömegoszlatásra lőfegyvert, gumilövedéket használni tilos, és szintén nem vethetnek be hangágyút. Ugyanakkor a maszkviselés vétségnek minősül, büntetőeljárást von maga után, úgyhogy nem javasolják a viselését.

A civil szervezetek arról is tájékoztatnak, hogy a rendőrség kép- és hangfelvételt készíthet, és a nagy létszámú tüntetéseken jellemzően szokott is készíteni, és felhasználhatja a köztéri kamerák felvételeit is. A szöveg utal arra is, hogy a kormány további szigorításokat is bejelentett, így „egyértelműnek látszik, hogy a Pride-on túlmutatóan támadja a gyülekezés szabadságát” – fogalmaznak.

Nyitóképünk archív, Fotó: MTI/Hegedüs Róbert