„Az elmúlt hónapokban a hatalmas nézettséget és botrányt okozó dalával középpontba került rapper, Majka hódította el a legjobb férfi zsűritag kategóriában a díjat. Ez nem is lett volna olyan nagy meglepetés, hiszen az RTL csatorna hozta el a legtöbb trófeát a gálaesten.

Azonban Majka a finoman szólva is áthallásos köszönőbeszédében keményen odaszúrt egykori csatornájának, a TV2-nek:

»16 év után váltani azért nem egy olyan könnyű dolog, még ha annak is tűnik, és még hogyha olyan feltételeket kínálnak is, ami megkönnyítheti a váltást. Viszont én azt gondolom, így, egy év távlatából, hogy ha a jelenlegi élethelyzetemet és ha az ország helyzetét nézem, akkor ez a valaha volt egyik legjobb döntésem. Hozzáteszem, hogy amióta kijött a Csurran, cseppen című szám, a TV2 is így gondolja.«

Erre a gonoszkodó kijelentésre reagált elegánsan, parádés humorral Liptai Claudia A Nagy Duett élő adásában, Hajós Andrásnak címezve a szavait:

Figyelj, András, a te kategóriádban, a férfi zsűritag kategóriában egy méltán ismeretlen ember nyert, aki egyáltalán szóra sem érdemes.

Ez bizony telitalálat volt!”