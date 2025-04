Legyen vége már, Kicsi!

S ha már a szimpatizánsokat is érintettem, szeretnék feltenni nekik néhány kérdést:

azon kívül, hogy „csak ne az Orbán”, tudnak-e egyetlen épkézláb érvet mondani, hogy miért akarnak kormányváltást?

Illetve miért is bíznák az országot egy olyan pártra, melynek képviselője olyan nyilatkozatot tesz, hogy a magyarok romló életszínvonala erősíti az ellenzéket, emiatt pozitív az előérzete a 2026-os választásokkal kapcsolatban? Arról nem is beszélve, hogy bár több mint egy éve azt hallgatjuk, hogy „árad a Tisza”, kézzelfogható programmal még nem találkoztunk a különféle fenyegetéseken túl, amelyek az úgynevezett lengyel modellt kicsit is jobban ismerők számára rögtön megnyomják a vészjelzőt!