Lázár János elárulta, mi a „valódi Út a börtönbe program” (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedden Lázár János építési és közlekedési miniszter a Békés vármegyei Sarkadon találkozott a választópolgárokkal rendhagyó fórumsorozatán. A Lázárinfón a tárcavezető bevallotta, hogy mivel ez elmúlt 30 évben „nem a kocsmába hordta el a pénzét”, ezért vett földet, és van gazdasági érdekeltsége is.

A román határ melletti városban beszélt a sokakat érdeklő, Hódmezővásárhely mellett található batidai vendégházról is. Elhangzott, hogy abban valóban van tulajdonrésze, foglalkozik is vele. Majd ismertette, hogy arra több út is vezet.

„A magyar államot már nagyon régóta kéri a nagyfai büntetésvégrehajtási intézet, – ami onnan 5 kilométerre található – hogy az autópályával épüljön egy összekötő út. Ezt az utat a magyar állam az én javaslatomra megépítette, és a börtönig elkészült az út” – magyarázta a miniszter.

Itt Lázár megjegyezte, hogy az út nem nekik készült, „hanem

azoknak a politikusoknak, akik visszaélnek a közbizalommal Brüsszelben vagy Magyarországon.

Tehát én készülök arra, hogy esetleg másoknak börtönbe kell menni” – fogalmazta meg sokat sejtető üzenetét.

A kormánypárti politikus gondolatmenetét azzal zárta, hogy nem gondolta, hogy ebből a fejlesztésből ekkora „sajtópurpárlé” lesz. De ugyanakkor, mint mondta, nem izgul ezeken a dolgokon, mert már 2002 óta országgyűlési képviselő. „Engem támadnak, gyaláznak tévében, interneten, rádióban 22 éve, én mégis itt vagyok” – szögezte le Lázár János.

