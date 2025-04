Kétes forrásból érkezett meg Magyar Péterék sokmilliós támogatása

Az 1958-as születésű Bige László sportmárkák emblémáinak pólóra szitázásával, hamisítással futott be, akkoriban egy havi fizetés ötszörösét megkeresve. Később vegyipari anyagokkal, műtrágyával, mosószerrel és üvegipari alapanyagokkal, továbbá autógumival üzletelt, melyben szocialista kapcsolatai is segítették. Többek között így válhatott a romániai Caola kizárólagos forgalmazójává. Már 1996-ban is milliomosnak számított, amikor Horn Gyula segítségével a Tisza Menti Vegyiművek privatizációjára sort került, ami így Bige kezére jutott. A milliárdos emellett Medgyessy Péter, volt MSZP-s miniszterelnök jó barátja, egy Gulyás Mártonnak adott interjújában pedig arról beszélt, hogy „a baloldali elit minden fontosabb tagjával vadászott már”.