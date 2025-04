„Két friss hír, ami mindent elmond Orbán rendszeréről:

1. Magyarország kilép a háborús és emberiesség elleni bűnöket üldöző Nemzetközi Büntetőbíróság szervezetéből. Ezzel újabb lépést teszünk az EU-ból való kilépés felé is. Döbbenetes. Orbán fogja magát, és a megkérdezésünk nélkül felmondja azokat az alapvető értékeket, szövetségeket, amelyek hazánkat a szabad európai nemzetekhez fűzik.

2. Közben Európa megint összefog – és mi ebből is kimaradunk. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy az eddigieknél sokkal többet költhetnénk a megfizethető lakhatásra, a vízgazdálkodásra, az olcsó, fenntartható energiára – mindenkinek. Akár néhány hónapon belül. De Orbánék miatt mi megint nem tudunk, és nem is fogunk.