Itthon tagadnak, Brüsszelben mindent megszavaznak – csúnyán lebuktak Magyar Péterék, nem először

„Most ebből a szavazásból kiderült, hogy a néppárti liberális nagykoalíció még nagyobb összegekkel akarja támogatni Ukrajnát, azon belül is a katonai kiadásait. Az is kiderül, hogy elő akarják mozdítani Ukrajna EU-tagságát. (...) A Tisza ezt az állásfoglalást megszavazta, eközben odahaza még azt is letagadják, hogy az ukrán EU-tagság kérdése egyáltalán aktuális lenne” – fogalmazott Dömötör Csaba, akinek videóját teljes hosszában alább tekinthetik meg:

Nyitókép: AFP/ATTILA KISBENEDEK