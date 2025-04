Újabb szakemberek lépnek közbe, hogy el ne terjedjen a járvány

Mint ismert: Magyarországon két helyszínen, először Kisbajcs, majd Levél település állattartó telepein is kimutatták a rendkívül fertőző ragadós száj- és körömfájás vírusát. A betegség gyors terjedése miatt az illetékes hatóságok azonnali óvintézkedéseket rendeltek el a fertőzött területeken, hogy megelőzzék a járvány további terjedését. Különösen nagy veszélyt jelentene, ha a kórokozó a vadállatok populációjába is átjutna, ezért a vadászok és vadgazdálkodók számára is kiemelt jelentőségű a megelőzés – írja cikkében az Infostart.