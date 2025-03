Száj- és körömfájás járvány: megdöbbentő következményekről mesélt egy borsodi gazda

Ha egy állományban megjelenik a száj- és körömfájás, az összes állatot le kell ölni, ami komoly gazdasági veszteséget jelent, hiszen a hús- és tejtermékek fontos exportcikkek. Ezért – mint ismert – a járvány megfékezése érdekében szigorú előírásokat vezettek be: fertőtleníteni kell a járműveket, a dolgozóknak át kell öltözniük és lábbelijüket is fertőtleníteniük kell.

A nagyobb telepek zárt környezetben tartják állataikat, ami némileg egyszerűsíti a védekezést, de a kisebb gazdaságok számára is kötelező a szigorú higiéniai protokoll betartása.

A járvány megállításának kiemelt fontosságát mutatja, hogy március 10-én hatósági döntés született az érintett szarvasmarha-telep zárlatáról, valamint az állomány felszámolásáról. Az állategészségügyi hatóság a fertőzés helyszínén 3 kilométeres védőkörzetet és 10 kilométeres felügyeleti körzetet hozott létre, ahol megkezdték az állatok szűrővizsgálatát és számbavételét.

A diagnosztikai vizsgálatokat az állam finanszírozza

Amennyiben a járvány nem állítható meg időben, az állattartók mellett a fogyasztók is megérzik annak hatásait, hiszen a hús- és tejtermékek ára is emelkedhet. A gazdák és hatóságok most minden lehetséges intézkedést megtesznek a vírus megfékezésére, hogy elkerüljék a nagyobb gazdasági károkat és az élelmiszerpiaci áremelkedéseket.

„Borsod-Abaúj-Zemplénben sok nagy telep és kisebb családi gazdaságok is vannak. Egy nagyobb telep több száz vagy akár ezer tejelő tehenet is tart, zömében zárt körülmények között, ahol egyszerűbb a védekezés”

– jegyzi meg Taskó József a boon.hu-nak.