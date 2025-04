Ha kedd, akkor tüntetés: így bénult meg ismét a főváros (GALÉRIA)

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a Kúria is megtiltotta Hadházy Ákosék keddi Pride melletti tüntetésének és hídfoglaló demonstrációjának megtartását. Ennek ellenére a független parlamenti képviselő betartotta az ígéretét, és 17 órakor megjelent a Ferenciek terén néhány tucatnyi követőjével, akik közül a korábbi tüntetéseken is gyakran látott Pride-zebra és 3-4 másik visszatérő demonstráló is megjelent.

A jelenlévő tüntetők a zebra egyik oldaláról a másikra vonulgattak nagyon lassan a Ferenciek terénél.

Így a már-már szokásossá vált dugó ezúttal az Erzsébet híd előtti területen alakult ki.

A demonstrálók azóta a Szabadság hídra vonultak, ahol leültek a sínekre, így akadályozva a két városrész közötti átjutást. Azonban a rendőrök 19 óra után nem sokkal mindenkit felszedtek a földről, így ismét megindulhatott a forgalom a hídon. A tüntetők pedig a járdára szorultak, majd a Fővám téren is elkezdtek oda-vissza sétálni a zebrán – írta az Index.

