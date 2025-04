Ha ilyen euró van önnél, vigyázzon, mert nem lehet vele fizetni!

Kivonják a forgalomból azokat az 50 eurós bankjegyeket, amelyeket még 2017 adtak ki a piacra, azonban nem kell félni annak, akinek ilyen lapul a tárcájában, ugyanis még vannak üzletek, ahol elfogadják őket, továbbá be lehet fizetni a bankszámlákra vagy akár be is lehet váltani, amiért még tranzakciós díjat sem számítanak fel.

Bár az 50 eurós az egyik leggyakoribb címlet, az Európai Központi Bank tájékoztatása szerint a 2017-nél újabb nyomású bankjegyeknél fejlettebbek a biztonsági elemek,

hologramokkal és speciális festékekkel rendelkeznek, így nehezebb a hamisításuk.

A tájékoztatás alapján a kivezetés célja továbbá a polgárok védelme a csalásokkal szemben, valamint, hogy korszerűsítsék a mindennapokban forgó bankjegyeket. A hírek szerint a pénzek kivonása elkezdődött, a következő hónapokban fokozatosan fog felgyorsulni.

