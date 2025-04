Ezért került egy oldalra a mindig az aktuális O1G-ellenzéket segítő Partizánnál a hídzáró aktivizmus és a Fidesz

Miért, hogy kéne? Gulyás Márton nekimegy az ellenzéknek? Hát megbolondult a világ?

Szó sincs róla. Csak a valódi projektet, amit most a Partizán is alig leplezett aktivizmussal támogat, úgy hívják: Tisza Párt. A Vétó című választási műsor például mindig is az éppen esélyes kihívó mellé állt Orbán Viktorral szemben, de az egész produkció vállaltan a kormányváltás elősegítésén munkálkodik évek óta. Márpedig ezt most értelmezésük szerint úgy lehet a legjobban megtolni, ha a követőket Magyar Péter felé terelik – az úgynevezett óellenzék tehát, tüntetgessen akárhol, végeredményben egy oldalra került a szemükben a Fidesszel.

Jó, ebben lehet némi túlzás, de a lényegen a cizelláltabb megközelítés sem változtat:

a Tisza Pártnak szekundáló Partizán és társai kecses mozdulatokkal hajtják végre az aktuális politikai feladatot, nevezetesen az esélyes kihívó felépítését, komolyan vehető szereplővé formálását, és a hegyekben álló kérdőjelek elhessegetését.

Hiszen most nem az akadékoskodás ideje van, azzal majd ráér mindenki, ha „Orbánt eltakarítottuk az útból”. Furcsa módon épp Gulyásnak volt pár ezzel ellentétes, óvatos próbálkozása, amikor Magyar Péterből néhány érdemi programpontot próbált kiszedni nulla eredménnyel, de ez inkább a szabályt erősítő kivétel volt. A lényegen pedig egy jottányit sem változtatott.

A Tisza Pártnak nincs identitása, hacsak nem az O1G-re gondolunk. Ettől függetlenül azt azért az Európai Néppárthoz való igazodásból vagy Kollár Kinga botrányos „elszólásából” (amit a Partizán és társai egészen elképesztő lendülettel siettek „megmagyarázni”) ki lehet következtetni, kormányon milyen politikát vinnének, például az Európai Unióhoz való viszonyulás tekintetében. Egyébiránt a Tisza, illetve a szekerét toló elemzői had még büszke is arra, hogy nem árul el részleteket azzal kapcsolatban, Magyar Péter mit gondol a világról, vagy mit nem – túl a hevült, szektás kormányellenességen.

Húsvét van, minek politizálunk, ráadásul Ferenc pápa is épp most hunyt el? – merülhet fel a kérdés. Jogosan.

Ide tehát egy kissé személyes magyarázat is kívánkozhat. Nos, mivel

az elmúlt napokat mindettől függetlenül a pusztulásomat kívánó, engem rühes kutyának és patkánynak tituláló tiszások kommentjeinek törlésével (is) töltöttem, pontosabban: voltam kénytelen,

gondoltam, egy kis Tisza-elemzés e napokban is belefér részemről.

Ráadásul az ünnep nem mellesleg a halált legyőző isteni szeretet, az örök életet valamennyiünk számára megnyitó krisztusi áldozat és az ebből fakadó keresztény küldetés mellett azért az identitásról is szól. Személyesről és egyetemesről egyaránt. Márpedig Magyar Péter húsvéti videójában volt szíves saját magát – elődje, Márki-Zay Péter nyomdokaiba lépve – valamiféle messiásnak beállítani, miközben a valódi identitásáról szinte semmit nem tudunk. Hacsak az árulást nem tekintjük annak.